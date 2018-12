Di:

L’anticipo tra Foggia ed Hellas Verona che ha aperto la 19a giornata della Serie BKT si conclude sul punteggio di 2-2. Un match piacevole e molto equilibrato sbloccato dal gol di Pazzini, da vero rapace d’area di rigore, al 15′ di gioco. I padroni di casa però reagiscono praticamente subito e si gettano in avanti alla ricerca del pareggio. Gli sforzi rossoneri vengono premiati alla mezz’ora di gioco quando Mazzeo batte Silvestri per il gol del momentaneo pareggio. Gli scaligeri si riportano però in avanti sul finire del primo tempo grazie al primo gol italiano del Sud Coreano Lee, protagonista anche nell’azione del primo vantaggio gialloblu.

Nella ripresa la spinta dei ragazzi di Padalino non si placa ed è Silvestri in più di un’occasione a negare la gioia del gol del pari ai rossoneri. Al 61′ Iemmello potrebbe pareggiare dal dischetto ma l’estremo difensore veronese si supera e respinge la conclusione. Silvestri però non può nulla sul tiro di Gerbo che al 74′ fissa il punteggio sul definitivo 2-2. Nel finale il Foggia ci prova ma il portiere dell’Hellas è un ostacolo troppo grande da superare e il match termina quindi in pareggio.

fonte legaserieb

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI