Gestione illecita di rifiuti, sequestrati terreni a Lucera: 3 denunciati

Lucera. A seguito di una particolare attività di controllo e monitoraggio ambientale, militari dell’Arma appartenenti al Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale in forza al Gruppo Carabinieri Forestale di Foggia, hanno individuato un terreno in agro di Lucera dove era in atto una particolare attività di gestione illecita di rifiuti che avrebbe portato al tombamento degli stessi.

Infatti, in un terreno agricolo in agro di Lucera, ma alle porte di Foggia, erano stati scaricati all’interno di un impluvio naturale diversi camion di sacchi in plastica utilizzati per contenere terreno per il vivaismo.

I rifiuti, poi, erano stati spianati con un piccolo escavatore e prossimi ad essere tombati.

Il tempestivo intervento dei Carabinieri Forestale ha permesso di individuare, quasi in flagranza di reato i responsabili. Sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria tre persone, responsabili a vario titolo dell’attività di gestione illecita di rifiuti in violazione al D.lgs 152/06, procedendo al sequestro del sito e dell’escavatore utilizzato per spianare i rifiuti. Sono in corso altri accertamenti per individuare ulteriori responsabilità.

Redazione StatoQuotidiano.it