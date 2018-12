Higuain trascina il Milan alla vittoria

Di:

Il 2018 calcistico si chiude con il ritorno al gol di Higuain, decisivo nel portare al Milan una preziosa vittoria per avvicinarsi nuovamente al quarto posto. La partita dei rossoneri si mette però in salita perchè al 13′ Petagna, aiutato da una deviazione di Romagnoli, supera Donnarumma con un sinistro dal limite. Il Milan riesce però a riportarsi subito in pareggio, grazie a un violento sinistro di Castillejo, ma deve aspettare fino al 64′ per trovare il raddoppio.

A completare la rimonta ci pensa Higuain, tornato al gol dopo due mesi dall’ultima marcatura in campionato. Nel finale miracolo di Donnarumma su colpo di testa di Fares e ingenuità di Suso, che prende il secondo giallo e sarà costretto a saltare la trasferta in Arabia Saudita per la Supercoppa contro la Juventus del prossimo 16 gennaio.

Fonte lega serie a