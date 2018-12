Manfredonia. “Destinazione Europa”: quando l’innovazione incontra i giovani

Di:

Si è tenuto presso il Coworking Smart Lab di Manfredonia un’interessante iniziativa dal titolo: “Destinazione Europa, tra innovazione tecnologica e lavoro”. L’incontro, organizzato da S&D con il supporto dei Giovani Democratici, ha visto tra i relatori Elena Gentile, Eurodeputato S&D, Dorella Zammarano, Assessore del Comune di Manfredonia, Matteo Gentile, CEO Coworking Smart Lab, ed Emilio Vitulano, Software Engineer Smart Launcher; a fare da moderatrice, la giornalista pubblicista Maria Teresa Valente.

L’iniziativa aveva come fine quella di presentare le norme europee che disciplinano il mondo del lavoro giovanile nel contesto di oggi caratterizzato da un’innovazione tecnologica simile, prendendo in prestito una metafora utilizzata durante l’incontro, ad una “tempesta perfetta”, per via dei cambiamenti forti ed improvvisi che la caratterizzano.

L’eurodeputata di Capitanata è stata un vero e proprio fiume in piena, desiderosa di spiegare ai presenti quanto l’Europa, dipinta dai media come lontana e nemica, sia invece vicinissima e ricca di opportunità. Il problema, sollevato durante il dibattito, è riuscire però a capire come cogliere queste opportunità poiché, a detta dell’assessore Zammarano, coinvolta in bandi e progetti anche per il suo mestiere di commercialista, vi è troppa burocrazia a creare ostacoli.

I due giovani imprenditori presenti all’incontro, Matteo Gentile ed Emilio Vitulano, hanno quindi raccontato la propria esperienza, ovvero quella di essersi trovati catapultati nel mondo del lavoro 2.0 avendo avuto la sagacia e l’audacia di scommettere sul futuro. Emilio Vitulano è infatti il creatore di un’applicazione per smartphone, Smart Launcher, che ha milioni di download in tutto il mondo; Matteo Gentile è invece l’amministratore delegato di un coworking, ovvero di un luogo dove è possibile collocare la propria sede lavorativa per un giorno o per una settimana o per un mese, da soli o in compagnia, affittando una postazione fornita di pc, un intero ufficio o una sala conferenze. Entrambi hanno saputo cogliere le opportunità dell’innovazione tecnologica che ha investito il mondo negli ultimi anni.

Dare vita ad un’impresa, però, non è semplice. Oltre ad avere l’intuizione giusta, occorre anche mettere in piedi un buon progetto. Ecco quindi i consigli di Elena Gentile che invita i giovani in primis a ‘studiare’ per poter costruire il proprio futuro su solide basi e quindi a dare forma alle proprie idee magari proprio con l’aiuto dell’Europa, intercettando la miriade di bandi europei che costituiscono uno strumento efficace per le startup che vogliono affacciarsi sul mercato, ma non dispongono di risorse economiche sufficienti.

A chiusura dell’incontro, una confessione della vulcanica Elena rispondendo ad una domanda del pubblico: “la mia cervicale mi ha salvata a Strasburgo”. E già, perché l’eurodeputata si stava recando nel centro storico proprio qualche minuto prima della sparatoria che lo scorso 11 dicembre ha visto mietere quattro vittime per mano di un folle. La Gentile ha raccontato di aver desistito quando era già in strada per via del freddo e delle conseguenze che avrebbe potuto provocarle per via della cervicale di cui soffre. Elena Gentile ha rivolto quindi un commosso ricordo nei confronti di Antonio Megalizzi, il giovane giornalista italiano tra le vittime dell’attentato, descritto come solare ed innamorato dell’Europa, che era conosciuto da tutti in Parlamento e visto come “uno di famiglia”.

Un dibattito vivo e stimolante quello che si è tenuto al coworking, che ha coinvolto i relatori ed anche i presenti, da cui è emerso che in fondo l’Europa è qui ed è oggi e che le opportunità che il mondo del lavoro offre ai giovani sono a disposizione di tutti, magari incentivando gli enti competenti a promuovere una formazione ad hoc per essere preparati a coglierle.

Maria Teresa Valente