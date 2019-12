Don Uva, lettera Telesforo “Il 2020 porta riconversione nostri Istituti Ortofrenici”

Lettera aperta ai dipendenti di Universo Salute del dr. Paolo Telesforo, amministratore delegato della società.

“Carissimi,

un anno sta andando via e un nuovo anno sta per cominciare. È tempo di bilanci e non solo fiscali, su quello che è accaduto e su quello che avverrà nei giorni a seguire. Ed io non mi sottrarrò certo a quest’impegno che mi rende orgoglioso tanto dei risultati già ottenuti quanto delle prospettive future.

Non mi soffermerò molto sul passato che è sotto gli occhi di tutti che tutti voi conoscete bene avendo vissuto in working progress l’intera evoluzione della nostra azienda.

Volgo lo sguardo quindi all’anno che sta arrivando, a questo 2020 che il 16 gennaio si apre con i migliori auspici grazie ad un evento di portata eccezionale, la Riconversione dei nostri Istituti Ortofrenici di Bisceglie e Foggia in nuovi setting assistenziali più qualificati e qualificanti.

L’ufficialità della riconversione ci verrà annunciata in questa occasione direttamente dal Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano che verrà ad incontrarci nella nostra sede di Bisceglie. In quell’occasione mi auspico che saremo in tanti a festeggiare questo storico risultato che garantisce la continuità lavorativa per tutti i dipendenti dell’ex istituto e che comporterà il nostro rinnovato impegno per migliorare la qualità del servizio adeguandolo ai nuovi standard che andremo a predisporre. Quasi tutte le aree saranno coinvolte in questo processo di riconversione, da quella extra ospedaliera a quella tecnica per i necessari sviluppi ed adeguamento.

Nel corso dei primi mesi del 2020, andremo avanti anche con i progetti di innovazione tecnologica grazie alle applicazioni “proprietarie” create da una valente startup guidata da Luca Vigilante ed esattamente MYCHECH e MYPATIENT. La prima app consente agli incaricati dei controlli e al personale infermieristico di fare segnalazioni in tempo reale e di poter seguire il problem solving in ogni sua fase fino alla sua completa risoluzione; La seconda app, funzionerà con appositi totem installati in ogni edificio, e si affiancherà ai questionari di customer satisfation per permettere ai pazienti, in anonimato, di fare segnalazioni e valutazioni sui servizi offerti da Universo Salute.

Insomma il nuovo anno sarà ricco di novità ma anche di impegni per cui vi invito a dare sempre il massimo per ottenere quei risultati che non sono solo una salvaguardia di sicurezza, ma che si ripercuotono anche sulla gratificazione morale e materiale di far parte di una macchina efficiente che non si ferma di fronte a nessun ostacolo ma lo supera grazie all’aiuto di tutti, grazie all’aiuto di questa squadra che ogni giorno che passa imparo a conoscere ed apprezzare di più.

Auguro quindi ad Universo Salute e a tutti noi, dal Presidente Giancarlo Pecoriello alla dirigenza amministrativa e sanitaria, dagli impiegati amministrativi ai medici, ai fisioterapisti, ai coordinatori, agli assistenti sociali, agli infermieri, agli oss e agli educatori, ai biologi, ai radiologi, agli psicologi, al personale tecnico e manutentivo, ai farmacisti, ai consulenti e ai collaboratori di ogni ordine e grado così come ai nostri ospiti e ai loro familiari, che il 2020 sia un anno straordinario e sia solo il primo di una lunga, infinita serie.

Auguri di buon anno a tutti”.

L’Amministratore delegato

Dott. Paolo Telesforo