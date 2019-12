Fiamme Gialle sequestrano una tonnellata di botti

(ANSA) – MILANO, 30 DIC –. Ne ha dato notizia il Comando Provinciale. Sei persone, tra cui quattro di nazionalità cinese, sono state denunciate per “commercio abusivo di materiale esplodente ed omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro“.

Si tratta di circa 300.000 pezzi, ovviamente destinati ai prossimi festeggiamenti di fine anno, trovati nel corso di controlli in cinque esercizi commerciali a Como, Villa Guardia, Castelmarte e Merone, gestiti da cittadini italiani e cinesi, “rilevando modalità di stoccaggio non rispettose delle misure di sicurezza in quanto il materiale esplodente era custodito, con prodotti altamente infiammabili quali riscaldatori, accendini e quadri elettrici. Inoltre, sono stati riscontrati sistemi di allarme e sicurezza antincendio inidonei e non funzionanti nonostante la presenza di clienti attratti principalmente dagli articoli natalizi”.