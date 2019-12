“I pugliesi sono ottimi clienti per le escort”. Ma a Manfredonia presenza 0.20%

Pugliesi si riscoprono ottimi clienti per le escort.

È quello che emerge incrociando i dati di Escort Advisor, il primo sito di recensioni in Europa sulle prestazioni a pagamento, con i racconti delle stesse protagoniste.

Già a maggio 2019, il sito entrava per la prima volta nella top 100 dei siti più visti in Italia in assoluto. La rilevazione è fatta da Alexa.com (un servizio di Amazon), dato che le rilevazioni più utilizzata dalla stampa (come Audiweb) non identificano i siti per adulti in classifica. Oltre 2 milioni di visitatori unici al mese.

Gli utenti invece hanno un’età compresa tra i 18-24 per il 7% (media nazionale 7%), 25-34 per il 28% (media nazionale 28%), 35-44 per il 29% (media nazionale 28%), 45-54 per il 25% (media nazionale 22%), 55-64 per il 8% (media nazionale 9%), +65 per il 3% (media nazionale 6%).

La presenza delle escort in regione è la seguente: Bari 28,15%, Lecce 21,89%, Taranto 16,13%, Foggia 9,44%, Brindisi 8,49%, Barletta 7,60%, Martina Franca 0,79%, Trani 0,69%, Bisceglie 0,56%, Gallipoli 0,46%, Monopoli 0,39%, Putignano 0,36%, Grottaglie 0,33%, San Severo 0,29%, Polignano a Mare 0,26%, Ostuni 0,26%, Margherita di Savoia 0,26%, Gioia del Colle 0,26%, Manfredonia 0,20%, Manduria 0,16%.

Fonte: trnews.it