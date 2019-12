L’annus horribilis di Manfredonia

Il vistoso e scintillante addobbo natalizio che ha illuminato la città sin nei vicoli più riposti, ha avuto il senso di dare un calcio ad un anno che sarà ricordato tra, o forse il più drammatico e deleterio della storia locale. Un annus horribilis i cui effetti si dovranno riverberare purtroppo per altri, almeno dieci, anni avvenire.

Una condizione determinata da fatti e misfatti concreti accaduti in questa dozzina di mesi che tuttavia hanno ramificazioni nel ventennio politico di questo abbrivio del terzo millennio. E che quei fatti e misfatti abbiano come riferimento comune Palazzo San Domenico, cioè le amministrazioni che hanno avuto sede in quell’ex convento per l’appunto domenicano, attesta come la città sia stata asservita a poteri che hanno tenuto, con supporti esterni, la città sotto il loro pieno ed esclusivo controllo.

A svelare un arcano che si era già manifestato via via che il potere si radicava, è arrivato lo scioglimento del consiglio comunale per sospette infiltrazioni mafiose. La conferma di sospetti, sussurri, dicerie liberamente circolanti tra la gente. L’atto cardine che ha stabilito una linea di demarcazione tra un passato recente da scoprire in tutte le sue recondite espressioni e dunque da bonificarle, e un presente-avvenire tutto da impiantare e ricostruire affidato ad un triunvirato di Commissari straordinari inviati del Ministero dell’interno.

Lo scioglimento del consiglio comunale per mafia e il conseguente invio della Commissione straordinaria ministeriale, è stato preceduto dallo scioglimento del consiglio comunale a seguito delle dimissioni del sindaco Angelo Riccardi costretto ad interrompere un anno prima il secondo mandato sindacale dalla sua maggioranza andatasi sgretolando sotto la pressante azione di una agguerrita opposizione e l’incalzare della Corte dei Conti, fino a collassare del tutto. Un atto che ha posto fine alla penosa agonia amministrativa iniziata l’anno prima e tenuta in vita con tutta una serie di espedienti e sotterfugi procedurali sostenuti dalla compiacenza del presidente del consiglio arrivato a proclamare un immaginario “tumulto” in aula consiliare.

Una amministrazione che aveva perso completamente le già scarsa capacità amministrativa contrassegnata da continui strumentali rimpasti in giunta finita con due assessori mancanti. Le conseguenze di tale nefasta inattività amministrativa le ha subite la città, la popolazione, ritrovatasi a fronteggiare una realtà di degrado generale, morale e fisico, sostanziatasi con la partenza di centinaia di cittadini, in particolare giovani. Una situazione fortemente critica che ogni descrizione non riuscirebbe a rappresentare ciò che è sotto gli occhi di tutti.

Un anno orribile che si consegna ad un nuovo anno sul quale gravitano tutte le speranze tradite ma non perdute. La Commissione straordinaria ha il gravoso compito di ripristinare le fondamenta di un sistema impostato sulla democrazia, sulla legalità, sui diritti, sulle capacità, sulla trasparenza. Un compito complesso e impegnativo per il quale neanche una bacchetta magica potrebbe bastare. E non baserà neanche quell’anno e otto mesi previsti dal mandato commissariale. Sufficiente tuttavia per cancellare le incrostazioni perverse fin qui accumulate e preparare un nuovo iniziale governo che consolidi la convinzione dei manfredoniani nelle proprie capacità e nella potenziale operatività delle risorse del territorio per determinare la svolta decisiva.