Lavori nel Castello di Manfredonia, le domande di StatoQuotidiano al Mibact Puglia

Lavori nel Castello Svevo Angioino di Manfredonia , autorizzati dalla Soprintendenza regionale: in attesa di una risposta ufficiale, le domande rivolte da StatoQuotidiano.it al Segretariato regionale della Puglia, “l’Ente preposto per rilasciare eventuali dichiarazioni ufficiali, rappresentando l’Ente che ha appaltato i lavori e gestisce l’intero iter tecnico/burocratico dei citati interventi”.

E-MAIL INVIATA DA segreteria@statoquotidiano a sr-pug.comunicazione@beniculturali.it il 29.12.2019 – ore 21.08:26

“Buonasera,

con la presente per richiedervi delle dichiarazioni in merito a dei recenti lavori effettuati

presso il Castello di Manfredonia, con apertura di un varco con una pala meccanica per lavori, come appreso, relativi ad un ascensore per diversamente abili.

Vi chiediamo gentilmente di indicarci:

– tipologia dei lavori;

– progetto e appalto in questione, costi e modalità dei lavori;

– motivazioni che hanno determinato l’apertura di un varco con pala meccanica nel castello di Manfredonia;

– garanzia della tutela del bene architettonico in questione”.

Restiamo a disposizione, grazie”. Segreteria StatoQuotidiano.it