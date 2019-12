Manfredonia. Ecco l’appalto relativo ai lavori nel Castello. Sul posto anche Striscia

“Lavori di restauro architettonico, Opere impiantistiche, Lavori di allestimento e arredi, Servizi e forniture ( editoria, multimediale, pannellistica, ecc.)“.

Questa una breve descrizione dell’appalto relativo alla “Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di valorizzazione funzionale e adeguamento impiantistico del Museo archeologico nazionale della Daunia in Manfredonia“.

Si fa riferimento ad un bando scaduto il 29 novembre 2018. L’aggiudicazione definitiva è del 21.03.2019.

A seguito dell’esame delle giustificazioni presentate dall’ATI TANCREDI Restauri S.r.l. di Altamura / L.M. Impianti S.r.l. / Bawer S.p.a., prima classificata , esame conclusosi in data 26 febbraio 2019, il RUP, con provvedimento del 01 marzo 2019 , ha ritenuto l’offerta non anomala e ha approvato gli atti di gara confermando l’aggiudicazione in via provvisoria all’ ATI TANCREDI Restauri S.r.l. di Altamura / L.M. Impianti S.r.l. / Bawer S.p.a. Sono in corso le procedure di controllo di rito.

L’importo complessivo dell’appalto è di 942.893,36 euro. La durata di 300 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna di lavori.

L’opera è finanziata con il Programma Operativo Nazionale “Cultura e Sviluppo” FESR 2014-2020 – Decreto del MIBACT Autorità di Gestione 18/02/2016 per €. 1.000.000,00, oltre €. 481.501,21 rinveniente dal POin Attrattori culturali, naturali e turismo 2007-2013 ( intervento cd. “a Cavallo”). Finanziamento complessivo di €. 1.481.501,21. Progetto esecutivo di €. 1.481.501,21 datato settembre 2017, approvato con D.S.R. n. 500 del 07/11/2017.

Trattandosi di lavori di restauro, il corrispettivo sarà determinato a misura e sarà liquidato secondo le modalità stabilite dal Capitolato Speciale di Appalto del progetto esecutivo. Si applica, fatta salva la disponibilità di cassa, quanto previsto dall’art. 35 comma 18 del D.Lvo 50/2016.

Sub-criterio B1

– Qualità tecnica, estetica e funzionalità in relazione al contesto monumentale (max punti 40)

Nel rispetto degli obiettivi generali fissati dal progetto saranno valutate soluzioni migliorative che riguardino il pregio tecnico, estetico, tecnologico e la funzionalità relativamente a:

– Aspetti tecnologici e illuminotecnici

Saranno valutate soluzioni illuminotecniche finalizzate al miglioramento della fruizione in sicurezza degli spazi esterni; al contenimento dell’invasività delle componenti tecnologiche; a garantire una percezione nel rispetto delle peculiarità monumento in armonia con il contesto urbano e paesaggistico circostante, nell’obiettivo di contenere possibili effetti di

disturbo generati dai fasci luminosi.

– Fruizione degli spazi

Saranno valutate soluzioni atte a migliorare la fruizione del monumento, con particolare attenzione al superamento delle barriere architettoniche e all’accessibilità degli spazi espositivi con particolare riferimento alla Torre della Polveriera (limitatamente alla modalità di accesso).

– Forniture ed arredi

Nel rispetto degli obiettivi generali fissati dal progetto, saranno valutate soluzioni atte a garantire uniformità e coerenza dei nuovi arredi e delle nuove forniture a quanto già realizzato nel recente intervento di musealizzazione del castello con la finalità di garantire l’unitarietà del contesto museale ed evitare discontinuità per materiali e design.

atto integrale – BANDO DI GARA CASTELLO Manfredonia-signed