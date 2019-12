Puglia, Giunta regionale: i provvedimenti all’odg approvati

Giunta 30.12: i provvedimenti all’Odg approvati:

Autorizzata la proroga delle 29 borse di studio attivate con Deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” – I.R.C.C.S. n. 20 del 12.01.2018 per la durata di 12 mesi e successivamente rinnovate per altri 12 mesi con Deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” – I.R.C.C.S. n. 85 del 31.01.2019, in scadenza nel primo semestre 2020, fino al 31.07.2020;

Autorizzato il rinnovo di n. 9 borse di studio attivate con Direttore Generale dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” – I.R.C.C.S. n. 955 del 04.12.2018, in scadenza nel mese di febbraio 2020, fino al 31.07.2020 al fine di consentire il completamento delle attività fatto salvo il permanere della condizioni di idoneità da parte del candidato, ovvero la conformità del candidato ai requisiti del bando;

Autorizzato l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, in qualità di capofila del progetto, ad avviare tutte le attività necessarie per consentire le proroga e il rinnovo delle borse di studio attivate in applicazione della Delibera di Giunta Regionale n. 735 del 16.05.2017 avente ad oggetto: “Progetto: “Controllo di gestione, contabilità analitica e costi standard integrato al Percorso di Certificabilità dei Bilanci delle Aziende ed Enti del SSR”;

Autorizzato l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” in sinergia con il Dipartimento per la Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti – Sezione Amministrazione Finanza e Controllo, ad avviare tutte le attività necessarie alla predisposizione di un apposito Progetto Formativo nel settore della contabilità analitica, controllo di gestione e costi standard.

Approvato il Progetto Unitario “Azioni Positive per la promozione cooperativa” proposto dalle Federazioni regionali delle Associazioni di Rappresentanza e Tutela del Movimento Cooperativo AGCI, CONFCOOPERATIVE, LEGA COOPERATIVE, e approvato lo schema di convenzione. La spesa complessiva è di 250.000 euro