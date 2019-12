Sequestra 3 giorni la ex in albergo: calci e pugni

(ANSA) – BRESCIA, 30 DIC – Ha sequestrato per tre giorni la ex in una camera di albergo e ha provato in ogni modo a farle firmare un impegno matrimoniale. Ad ogni rifiuto, la donna è stata colpita con calci e pugni. È accaduto a Montichiari in provincia di Brescia. L’allarme è scattato quando il personale dell’hotel ha chiamato la Polizia locale che è intervenuta mentre era in corso l’ennesima aggressione.

In camera c’erano una donna marocchina di 36 anni e un italiano di dieci anni più grande originario di Mantova. La donna aveva lividi sul corpo e sul volto e ha fatto vedere il contratto matrimoniale che il suo ex voleva farle firmare. Dopo tre giorni in carcere l’arresto dell’uomo è stato convalidato e il giudice ha disposto il divieto di avvicinamento alla ex compagna e il divieto di ingresso nel Comune di Montichiari.