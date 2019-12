«Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna» Gv 6,68

Quando il tuo Verbo è disceso, il nostro cuore si è sciolto e tutte le nostre viscere si sono mosse e aperte a lui. Infatti, mentre il silenzio avvolgeva tutte le cose e la notte aveva persorso metà del suo corso, la tua Parola onnipotente è venuta dai palazzi reali (cfr Sap 18,14-15). Poiché hai sparso per noi, Padre, la tua carità più profonda e non hai trattenuto più a lungo l’infinita tua misericordia. Hai diffuso la luce nelle tenebre, la rugiada nella siccità e squarciando il freddo hai acceso il fuoco più forte. Ecco perché tuo Figlio ci è apparso come un’abbondanza di viveri quando minaccia una carestia estrema, e come una sorgente d’acqua viva per l’anima che soffre e che sta per venir meno al culmine del calore. O meglio ancora, come si manifesta l’aiuto potente e il liberatore agli assediati che stanno per lanciarsi a combattere, unica prospettiva la morte, sotto la minaccia della spada nemica: così ci è apparso e si è fatto nostro Salvatore.