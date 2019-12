SuperEnalotto, a Foggia un doppio colpo da 36mila euro

Doppio colpo con il SuperEnalotto a Monopoli, in provincia di Bari. Nel punto vendita di via Sant’anna 43 (la Cartoleria “il Sistemista”) sono stati infatti centrati ben due “5” da 18mila euro ciascuno nel concorso del 28 dicembre scorso.

Spicca tra le vincite dell’ultima estrazione anche il “5” di Stornara, in provincia di Foggia, realizzato al Bar Stadio di via Iolanda 40. Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 53,2 milioni di euro, premio più alto in Europa e secondo al mondo. L’ultimo “6”, riferisce Agipronews, risale allo scorso 17 settembre, con 66,3 milioni di euro a Montechiarugolo, in provincia di Parma. Un mese prima, il 13 agosto 2019, si era verificata la vincita più grande della storia del gioco: i 209,1 milioni centrati a Lodi.

Chiara Vicario – Agipronews