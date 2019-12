Voci critiche del M5s, esuli pentastellati, nuovi gruppi

La diaspora dal M5s verso altri partiti o verso voti che saranno “liberi” per le regionali ha avuto molte fasi in Capitanata., attivista storico del meetup di Foggia, poi denominato “Fovea”, che dal 2015 lasciato i pentastellati, dice: “In rete sta crescendo qualcosa di nuovo, nulla ha che vedere con dimaiani e sardine varie”. In rete è attiva la pagina “” e una chat per discutere di temi. “Eravamo 7 meetup a Foggia, c’erano quelli che non avevano mai fatto politica, quelli che avevano un’esperienza politica e la casta, sostenuta da imprenditori e varie personalità influenti della città. E’ rimasta solo quella. Noi volevamo semplificare la politica rendere partecipi tutti i cittadini, in questi portavoce non mi riconosco”. Alle parlamentarie del 2018 – dopo la mancata attribuzione del simbolo al consigliere comunale5 anni fa- si consuma il secondo strappo. Molti scelgono di andare via perché non condividono i metodi. “Hanno eliminato quella che noi chiamavamo ‘graticola, la presentazione del candidato dal vivo ed hanno fatto di testa loro”.

Anche dopo le ultime comunali dal gruppo grillo in molti hanno preso altre strade: “Penso a Dario Iacovangelo, oggi in Forza Italia, a Francesco Baccchelli, candidato sindaco che ha abbandonato, a Daniele Prencipe, a Maria Assunta Di Tullio ”. In tutto conta un 50 di ex attivisti a Foggia: “ll nucleo originario aveva una provenienza da destra e da sinistra, ci incontreremo agli inizi di gennaio per discutere se possiamo condividere un candidato per le regionali, ma ci terremo lontani da Pd, Lega e M5s”. L’ipotesi di una lista per le regionali pugliesi è lontana: “Ripartire da zero con un nostro candidato presidente è difficile”, ma conta molto su questo nuovo movimento online.

La confluenza in altri partiti è avvenuta specialmente in questi ultimi due anni,verso la Lega, verso Fdi. Giorgio Sernia, attivista di S. Severo, ha lasciato nel 2017, i suoi, oggi, sono voti sciolti, in libertà. Lo stesso per Sasha De Giovanni, che ha abbandonato anche prima. Pierluigi Bovi ha una provenienza da An, è stato parte del nucleo originario dei pentastellati a Foggia e non vuol sentirne parlare: “Li vedi in giro con i banchetti? No, si vedono solo i banchi del mercato e le bancarelle di Natale. Vivo a Bergamo, e anche qui non è che la situazione sia molto diversa”.

Memoria storica, voce critica del M5s è Luigi La Riccia, di San Marco in Lamis. “Io sono iscritto alla piattaforma Rousseau, nessuno mi ha mai cacciato dal M5s, sono come il senatore Gianluigi Paragone che quando Di Maio fa qualcosa che non condivide lo dice chiaramente e severamente”. Per le regionali ipotizza una nuova candidatura a governatore di Antonella Laricchia, l’attuale consigliere che venne indicato già nel 2015 in questo ruolo: “Sarà così, verranno tutti ricandidati ma ormai sono un partito, non un movimento, con gli stessi riti,e vogliono sedersi sempre loro lì. Questa volta bisognerà vedere la percentuale che verrà raggiunta, prima che scatti a Foggia il consigliere ci sono due realtà più forti come Bari e Lecce”.

I partiti li corteggiano: “Mi hanno chiamato in 4 ma noi storici non ci muoviamo, io mi candiderò alla Camera o al Senato quando cadrà il governo e se torneremo all’ opposizione possiamo riprendere le vecchie percentuali. Questo aspetta anche la base, che cambino i rappresentanti in Parlamento e i loro rappresentanti sul territorio, alcuni portavoce non li abbiamo mai visti. Ormai il M5s tiene in piedi questo governo”. Ma ha una pattuglia molto compatta in Regione: “Sì ma sono solo loro, la base non c’è e le decisioni vengono prese in modo autonomo”.

Altri movimenti nati dalla costola originaria stanno cercando di affermarsi in Puglia: “C’è il Movimento Verde a Manfredonia che è nazionale, in cui sono stati trasferiti alcuni dei nostro valori e quello di Francesco Quarto a Taranto. Ma i simboli devono essere “fidelizzati”, riconosciuti, e per far detonare l’opinione pubblica serve una personalità come quella di Grillo”. A Foggia sta organizzandosi un nuovo movimento, ma lui è scettico: “Hanno tentato varie volte, ma per presentare la lista, dato che non è un gruppo parlamentare, devono raccogliere le firme in tre province, è così in base alla legge regionale. Potranno lavorare singolarmente, a livello individuale”. L’obiettivo delle regionali, in ogni caso, è solo la competizione elettorale più vicina per data.