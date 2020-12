(STATOQUOTIDIANO, ore 22.12). Manfredonia, 30 dicembre 2020. “La vaccinazione Covid in Puglia? E’ la sfida più grandi, per tutti. E’ in gioco la credibilità della Regione e delle aziende sanitarie interessate per la somministrazione del vaccino. Dobbiamo assicurare ai pugliesi scorte sufficienti”.

“La stima è quella di vaccinare tutti i cittadini della Puglia entro i prossimi 9-10 mesi”.

StatoQuotidiano, attraverso il dr. Salvatore Clemente, intervista il riconfermato consigliere regionale pugliese, in quota PD, avv. Paolo Campo, neo presidente della V Commissione consiliare del Consiglio regionale pugliese. (II e ultima parte).

FOCUS FASE 1 VACCINAZIONE IN PUGLIA – 29/30 DICEMBRE 2020