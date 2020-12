Mattinata, Bisceglia: “Ecco cosa abbiamo fatto nei primi 100 giorni di Governo”

I PRIMI 100 GIORNI DI GOVERNO – PROGETTUALITA’, AZIONI, INTERVENTI, SCELTE, RISULTATI.

(23 settembre – 31 dicembre 2020)

Coincideranno con la fine di questo anno solare i primi 100 giorni della attività di governo di questa Amministrazione Comunale.

L’obiettivo di questo breve report è quello di rendere conto ai cittadini non tanto dei già diversi risultati ottenuti. Un periodo di tempo così breve e soprattutto così accidentato dai drammatici eventi che stiamo ancora vivendo a causa della pandemia da Covid-19 non consente infatti di poter effettuare un vero e proprio “rendiconto”, ma piuttosto quello di far conoscere il lavoro avviato, la capacità di affrontare i problemi, il lavoro di squadra, la coesione politica, le attività svolte sui temi prioritari.

Il resoconto sui primi 100 giorni di governo rappresenta cioè una sorta di primo riscontro sul metodo adottato e sull’impronta amministrativa data dalla maggioranza politica che ha ricevuto la fiducia degli elettori. La nuova Giunta, rappresenta un mix equilibrato e coeso, caratterizzato dall’impegno, dalla collegialità, dal rigore, dal senso di responsabilità, dalla voglia di fare bene. Bene per tutti!

Alla base c’è una forte stima e fiducia reciproca, una comunanza di intenti che fa superare le tante difficoltà rappresentate dalla gestione pubblica in un momento di grave crisi come quello che stiamo vivendo.

Si è cercato, da subito, di superare i ritardi maturati negli anni di assenza della rappresentanza politica e di riprendere il discorso interrotto con la Comunità. La programmazione e le scelte strategiche già avviate si coniugano al meglio con il rinnovato impegno di incidere sulla realtà locale.

Un ringraziamento sincero va alla Segretaria Comunale, ai Responsabili di Settore e a tutti i dipendenti comunali che senza esitazione alcuna hanno messo a disposizione la loro esperienza e la loro professionalità al servizio del Sindaco, della Giunta e dell’intera Amministrazione con l’intento comune di migliorare la performance della macchina amministrativa e soprattutto il benessere della nostra Comunità.

Ecco allora un elenco dettagliato di tutte le attività messe in campo in questi primi tre mesi:

E’ stata avviata la ricognizione generale dello stato di attuazione del procedimento relativo alla rete fognaria in fase di realizzazione nella Piana di Mattinata per intraprendere tutte le iniziative necessarie per completare l’opera quanto prima e consegnarla all’ente gestore AQP spa. (Delibera di Giunta n. 22 del 22/11/2020) E’ stata finalmente sbloccata dopo anni, l’annosa questione del Centro Diurno per Anziani in località Coppa della Madonna che a breve, e comunque solo successivamente al superamento della crisi epidemiologica, sarà inaugurato e reso disponibile per i fini di pubblica utilità per i quali è stato progettato e realizzato. (Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 30/11/2020) E’ stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di completamento dello schema idrico di fognatura pluviale nel centro abitato – c.d. Fogna Bianca – (Delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 30/11/2020) E’ stato approvato e candidato a finanziamento un progetto relativo agli interventi di adeguamento, completamento, ed efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport dell’importo di €. 460.000,00 (Delibera di Giunta n. 14 del 27/10/2020) E’ stato approvato il progetto esecutivo relativo agli interventi di efficientamento energetico dei Plessi A e B della Scuola Elementare Don Salvatore Prencipe per l’importo di €. 70.000,00 (Delibera di Giunta n. 2 del 15/10/2020) Sono state approvate le modifiche migliorative al regolamento disciplinante le misure preventive a contrasto dell’evasione dei tributi locali riducendo a € 2.000 (dalle € 5.000 precedenti) la franchigia per accedere al beneficio e ampliando ad 8 le fasce di accesso alla dilazione fino a 60 mesi. (Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 30/11/2020) E’ stata potenziata e migliorata la linea veloce di collegamento ad Internet nei plessi scolastici. E’ stato eseguito l’intervento manutentivo per il riscaldamento presso il teatro comunale e nei plessi scolastici. E’ stato approvato il Regolamento per la realizzazione di opere artistiche e pittoriche (Murales & Spray Art) su spazi pubblici e privati (Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 30/11/2020) E’ stato riattivato il servizio dei bagni pubblici presso la villa comunale. Sono stati ultimati i lavori di rifacimento asfalti lì dove previsti da progetto (finalizzazione progettualità avviata dalla Commissione Prefettizia) Sono stati ultimati i lavori di demolizione e ripristino dei luoghi in area porto (finalizzazione progettualità avviata dalla Commissione Prefettizia) E’ stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza urbana integrata grazie alla sottoscrizione del Patto della Sicurezza con la Prefettura di Foggia ad integrazione e completamento di quello già esistente. (Delibera di Giunta n. 18 del 30/10/2020) E’ stata predisposta la procedura per il rientro nel possesso e nella disponibilità materiale della struttura della Lanterna – Faro (finalizzazione progettualità avviata dalla Commissione Prefettizia) E’ stata deliberata l’adesione alla Stazione Unica Appaltante SUA presso la Provincia di Foggia la cui convenzione prevede, fra l’altro, disposizioni di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa negli appalti. (Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 30/11/2020) Questa Amministrazione Comunale ha fortemente voluto l’adesione per il Comune di Mattinata ad AVVISO PUBBLICO – Enti locali e regioni per la formazione civile contro le mafie. (Delibera di Consiglio Comunale n. 5 dell’8/10/2020) E’ stato istituito l’Albo dei Fornitori On-Line del Comune di Mattinata per procedere all’identificazione delle imprese, dei professionisti, dei fornitori più qualificati a fornire le professionalità, lavori e servizi in assoluta trasparenza e nel rispetto della attuale normativa sugli appalti pubblici attraverso l’individuazione della piattaforma digitale “TRASPARE”. (Delibere di Giunta n. 19, 20 e 21 del 5/11/2020 e Delibera di Consiglio Comunale n. del 30/11/2020) Sono stati predisposti tutti gli atti necessari per la per la demolizione di manufatti e opere abusivamente realizzati. (Delibere di Giunta n. 6, 7 del 15/10/2020 e n. 30 dell’1/12/2020) E’ stata predisposta la procedura per l’assegnazione dei Bonus Affitti (contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione) per l’anno 2019. (Delibere di Giunta n. 23 del 5/11/2020 e n. 28 del 01/12/2020) E’ stata predisposta la procedura per l’assegnazione dei Buoni Spesa, contributi per il sostegno alle famiglie che si trovano in difficoltà economica a seguito dell’emergenza sanitaria. (Delibera di Giunta n. 34 del 09/12/2020) E’ stato approvato il programma comunale degli interventi per il diritto allo Studio e per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione per l’anno 2021 (Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30/11/2020) E’ stato istituito l’Osservatorio sulla Disabilità e il Disagio Sociale con l’obiettivo di incrementare il rapporto di fiducia con le persone con disabilità e in condizione di particolare disagio sociale e al contempo, acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari a costruire politiche sociali adeguate al Territorio. Purtroppo, l’inedita e grave situazione contingente, non ha permesso finora di intraprendere il percorso di confronto e partecipazione necessario alla costituzione dell’Osservatorio che sarà certamente inaugurato non appena finirà questo particolare momento storico. (Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 15-10-2020) E’ stata promossa e sostenuta l’iniziativa “Il Dono Solidale – Raccolta comunitaria di Natale”, in collaborazione con la Caritas, che ha permesso di fare un regalo di Natale a tutti quei bambini mattinatesi le cui famiglie stanno attraversando situazioni complesse e delicate. (Delibera di Giunta n. 33 del 09/12/2020) Sono state attivate le procedure per l’attivazione dei PUC – Progetti Utili alla Collettività per il coinvolgimento dei beneficiari del reddito di cittadinanza nell’ambito dei Patti per il lavoro e per l’inclusione sociale. (Delibera di Giunta n. 24 del 12/11/2020) E’ stato lanciato il progetto sperimentale “Patto per la Salute” con la fattiva collaborazione delle aziende agricole e dei conto-terzisti locali con una serie di azioni per prevenire i tentativi di bruciatura degli scarti di potatura olivicola andando incontro soprattutto alle esigenze dei piccoli produttori dando loro la possibilità, a titolo completamente gratuito, di conferire le ramaglie presso il Centro Raccolta Comunale. L’Amministrazione Comunale, non potendo organizzare alcun evento pubblico nel periodo natalizio per le note limitazioni anti-contagio, ma comunque sensibile all’esigenza popolare di rendere meno duro il drammatico periodo che stiamo attraversando, ha inteso ricreare questo senso di unità e comunione cittadina attraverso la video-installazione permanente del Presepe su Palazzo Barretta: Il Presepe di Tutti nella Casa di Tutti i mattinatesi. Si è scelto inoltre di donare a tutti i commercianti locali una stella di Natale per coinvolgerli in maniera attiva e diretta al fine di rendere il nostro paese più caldo e accogliente. Entrambe le azioni hanno inteso contribuire a migliorare e meglio veicolare l’immagine di Mattinata attraverso i diversi mezzi di comunicazione adoperati. E’ stata predisposta la procedura per l’ottenimento dei contributi a fondo perduto per la messa in funzione delle piattaforme digitali nazionali per le pratiche e i pagamenti on-line (Spid, PagoPA, App IO). (Delibera di Giunta n. 38 del 22/12/2020) Sono state riattivate e migliorate le attività del COC – Centro Operativo Comunale grazie alla fattiva collaborazione delle associazioni di Protezione Civile, della Caritas e del coordinamento della Polizia Locale. Grazie alla fruttuosa interlocuzione tra l’Amministrazione Comunale e l’ASL di competenza territoriale è stato ripristinato il servizio di Scelta e Revoca del medico di famiglia, Esenzione Ticket e Tessere Sanitarie presso gli uffici del locale poliambulatorio nella cui struttura, dopo circa due anni, è stato rimesso in funzione il sistema di climatizzazione e riscaldamento. E’ stata inoltre formulata una richiesta ufficiale di una concreta integrazione di un numero maggiore di ore di consulenza specialistica che troverà certamente esito a breve. Casa Alloggio per Anziani presso il locale Poliambulatorio: è’ stato disposto l’avanzamento dello stato dei lavori ed in particolare, è stato effettuato l’allaccio dei locali del primo piano alla rete fognaria oltre alla realizzazione di migliorie al decoro esterno della struttura. Salvo imprevisti, la struttura dovrebbe essere ultimata entro la primavera del 2021. E’ stato riattivato il procedimento relativo ai lavori di manutenzione dell’Asilo presso il plesso scolastico Coppa della Madonna in modo da renderlo fruibile e utilizzabile nel minor tempo possibile dalla comunità. Interventi al cimitero comunale: sono state acquistate cinque nuove scale a castello, è stato effettuato il rifacimento della guaina bituminosa sul tetto dell’obitorio e dei bagni, sono stati ultimati i lavori manutentivi relativi alla messa in sicurezza dei cornicioni, è stata definita la programmazione degli interventi relativi al verde ornamentale. Sono stati effettuati interventi di manutenzione del verde pubblico sia nell’ambito urbano (scuola materna Giorgi, scuola materna Coppa della Madonna, piazza don Sturzo e area mercatale in zona 167) sia in quello extraurbano (strada da Alvaro fino a Monte Sacro) Al fine di individuare una strategia turistica e di redigere in maniera partecipata un piano di azioni da intraprendere per avviare un percorso di sviluppo del settore, endogeno, programmatico e duraturo, sono stati ideati ed organizzati alcuni momenti (Webinar) di partecipazione e condivisione con gli operatori turistici. Risultato è stato una buona partecipazione risultata fruttuosa e stimolante al fine di ottimizzare le proposte che a breve saranno presentate nel Programma Turismo 2021-2023 La Giunta ha concesso il patrocinio gratuito per la realizzazione del progetto VIRALGUIDEDTOUR che ha lo scopo, attraverso la realizzazione di foto e video, di ricreare un’esperienza turistico-culturale a 360 gradi in modalità virtuale delle risorse paesaggistiche, architettoniche e storiche di Mattinata (Delibera di Giunta n. 36 del 21/12/2020) E’ stata sottoscritta un’apposita convenzione gratuita con una società di formazione per la realizzazione di tirocini formativi in ambito turistico e non solo che permetterà di avere a disposizione degli stagisti da affiancare al personale dipendente comunale (Delibera di Giunta n. 32 del 09/12/2020) Tavolo per lo Sport: è intenzione di questa Amministrazione rimettere lo SPORT tra le attività di maggiore rilevanza della socialità della nostra Comunità. Prima della recrudescenza della pandemia è stato organizzato un incontro con le associazioni sportive e i cittadini interessati a contribuire e a migliorare l’attuale situazione per un confronto sulle dinamiche in atto, le necessità e le prospettive del mondo dello Sport a Mattinata. Così da coinvolgere tutti e non escludere nessuno. Il risultato dell’interlocuzione viene ritenuto utile perché ha permesso all’Amministrazione di avere un quadro maggiormente preciso sulle esigenze e sulle richieste del mondo sportivo locale. Sono allo studio una serie di iniziative atte a risolvere alcune criticità e per consolidare i punti forza che per fortuna la nostra comunità sportiva ancora esprime.

Il 2021 sarà inaugurato all’insegna della programmazione partecipata attraverso (a breve sarà pubblicato il calendario degli appuntamenti) l’avvio di percorsi di interlocuzione e confronto con la Comunità sui temi dell’Urbanistica, con il settore della Cultura, con il mondo dell’Associazionismo cittadino. Sarà inoltre presentato il Piano Triennale del Turismo 2021-2023.

L’auspicio è che questa fine anno, inedita e pregna delle difficoltà sociali ed economiche causate dall’incisivo condizionamento legato alla pandemia da Covid-19, ci restituisca un 2021 migliore, anche solo in termini di speranza e maggiore consapevolezza e fiducia nei mezzi di questa nostra Comunità. (nota stampa, 30 dicembre 2020)