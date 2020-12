Manfredonia, 30 dicembre 2020. In questi ultimi giorni dell’anno, siamo tutti presi a fare bilanci. Ma di questo anno 2020 penso sia inutile farlo, perché già si sa il giudizio che su di esso è giusto dare.

Non c’è bisogno di fare analisi o diagnosi. La cosa va da sé. E stato un anno orribile e sappiamo tutti perchè. E ce lo diciamo mentre ricordiamo con grande mestizia le persone che non ci sono più.

Eppure, all’uomo è data una capacità che nessun altro ha: quella di elaborare le perdite, perché se prezioso è quanto ci è stato tolto, allo stesso modo lo è quanto ci è rimasto. Certo, non è facile dire questo! Non è facile guardare al futuro con i piedi ancora impantanati in un passato che ancora tiene sotto scacco questo nostro presente.

Ma alzare gli occhi e guardarci dentro, guardando oltre, è il modo migliore per rispettare anche coloro che non ci sono più. Per tenere fede alla loro memoria e alla consegna che, andandosene, ci hanno lasciato. Lo dobbiamo non solo a noi stessi, ma anche a loro, e ancor più a quelli che verranno con noi e dopo di noi.

Con una consapevolezza in più: che tutti coloro che non ce l’hanno fatta ce li portiamo dentro. Ce li portiamo accanto. Tocca a noi vivere anche per loro quel pezzo di strada che non hanno potuto continuare a fare.

Ogni anno che passa, mi guardo indietro e mi chiedo sempre chi sono stati i miei maestri. A dire il vero ne ho avuti tanti, ma tre di essi ricordo in modo particolare. Il primo mi ha insegnano ad amare, anche se sono molto lontano dall’essere all’altezza del suo insegnamento. Perché, in tutto ciò che passa, alla fine ciò che davvero resta è solo quanto abbiamo saputo donare.

Il secondo mi ha insegnato a soffrire.

Il che significa che mi ha insegnato anche a perdere, perchè il mondo non sempre va secondo le mie aspettative e i miei desideri. Ad accettare anche i fallimenti e le cadute, e non voler vincere sempre a tutti i costi. Da questo grande maestro ho imparato a reggere le ferite tentando di trasformarle in feritoie, piccole fessure da cui far passare una nuova luce.

Il terzo maestro mi ha insegnato il distacco. Da tutto. Anche il più difficile, che è quello da me stesso. Perchè non viviamo da padroni, ma da ospiti e da custodi. Da passanti che sfiorano le cose e le persone. Il distacco interiore, che ti porta a trattare ciò che hai senza che tu l’abbia veramente. Che non ti fa radicare, ma solo attraversare. Che ti rende libero si che tu possa essere giusto e disinteressato.

Son queste tre forme di sapienza che alla fine di ogni anno mi porto sempre dietro per affrontare quello nuovo che sta per venire, preparandomi agli imprevisti e alle sorprese. Tre forme di sapienza che mi sforzo di insegnare anche ai miei alunni.

E la cosa strana è che questa pandemia non ha fatto altro che confermare la verità di questa visione delle cose. E, allora, se così è stato, se ho imparato qualcosa da questa esperienza tragica, forse posso dire che anche quest’anno non è passato invano. Certo, se guardo a quello che in questo anno è accaduto, mi viene voglia di maledirlo, soprattutto per le persone che ci sono state tolte e per le tante situazioni che sono state capovolte.

Ma se poi guardo i mille volti che lo hanno attraversato, non mi resta che benedirlo, e, nonostante tutto, dire grazie, nella speranza, come tutti ci auguriamo, di uscire insieme da questa pandemia il prima possibile.

A cura di Michele Illiceto, Manfredonia 30 dicembre 2020