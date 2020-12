Trivelle, M5S: “Blocco trivellazioni fino a luglio 2021 è merito nostro”

Trivelle, M5S: “Il blocco delle trivellazioni fino a luglio 2021 è merito nostro. Ora accelerare l’iter di approvazione del Piano delle Aree”

Nota del gruppo consiliare del M5S Puglia.

“Se nei mari pugliesi è stato bloccato qualsiasi tipo di prospezione e ricerca degli idrocarburi sulla terra e in mare fino a luglio del 2021 è merito del M5S”.

“Grazie al lavoro dei nostri parlamentari due anni fa è stato ottenuto un risultato storico e ora si sta continuando a lavorare in questa direzione per bloccare definitivamente le trivellazioni. Quella per la tutela del nostro mare deve essere una battaglia comune, non un pretesto per qualcuno per fare sterili polemiche politiche”.

“Come consiglieri regionali auspichiamo che, anche su sollecitazione della Regione Puglia e di tutte le altre Regioni, come avevamo già chiesto con una mozione approvata a marzo 2018, si arrivi quanto prima alla definizione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, ora disciplinato dal decreto legge 135/2018”.

“Il Piano delle Aree è uno strumento di pianificazione fondamentale per identificare quali aree del territorio e del mare debbano essere definitivamente sottratte alla disponibilità delle compagnie petrolifere, per far sì che le attività di ricerca e di coltivazione di gas e petrolio tengano conto dei diversi interessi economici ed ambientali esistenti”.

“Per le aree marine in particolare, il Piano terrà principalmente conto dei possibili effetti sull’ecosistema, delle rotte marittime, della pescosità delle aree e della possibile interferenza sulle coste. In questo modo le attività petrolifere potranno svolgersi in modo più razionale, sulla base di criteri scientifici e di dettagliate procedure, garantendo al contempo i necessari processi di coinvolgimento e partecipazione democratica. Riteniamo, infatti, fondamentale che le Regioni e le comunità interessate debbano ricoprire un ruolo importante nell’ambito di questo procedimento di pianificazione. Contiamo fermamente di poter lavorare a una moratoria definitiva, perchè guardando al futuro l’unica strada percorribile è quella della promozione delle energie rinnovabili favorendo un modello di generazione dell’energia sempre più diffuso e distribuito”.

“Stiamo cercando con sempre maggior forza di percorrere questa strada, come dimostra anche la legge regionale da noi proposta che istituisce il Reddito energetico regionale che, con la sottoscrizione del protocollo tra la Giunta e il GSE e con la prossima definizione del Regolamento, diventerà presto realtà”.