Incantevole presepe di Sante De Biase in dimora privata

StatoQuotidiano.it, Manfredonia 30 dicembre 2021. Ancora un altro notevole intervento del professor SANTE DE BIASE sul presepe in una dimora privata.

Presepe in allargamento spaziale ad estetiche mirabolanti che si inarcano di realismo magico, che cattura l’antico architettonico di favole andate, e pur conservate e riprodotte nell’arte del DE BIASE, artista visionario, capace anche di leggere nel reale e tratteggiare, con dovizia di sfumature e particolari iconici , elementi sottesi nelle meraviglie dell’antico andato, riportato dal bello nella favola incendiaria di emozioni e fantasie, nel visivo architettonico di immagini, tenute, in rappresentazione costruente, fra il reale magico e la figurazione impercettibilmente visionaria delle immagini, sempre in bilico immaginoso di fantasie, che prendono il volo nel volo dell’estro di sottesi in comparsa sfuggente, e pure fermate in arte dall’intuizione artistica del professor DE BIASE in estensione ammaliante a salire gradini dal reale nel reale all’immaginario nell’immaginoso del tutto personale.

Una scenografia incantevole che fiorisce dalle brulle asperità montuose in mattonato formato a reggere tutta una scena, in costruendo favoloso a scene separate, ma pure unite per il collante d’arte in una visione fascinosa a insiemistiche corollarie. E ci vedi scene e bozzetti, costruiti per separazioni e divisioni per nulla aleatorie, o meglio venute fuori, o meglio ancora comparse per sorte e per l’incerto dipendere delle forme, tenute dal professor DE BIASE in continuità sequenziale. Un seguito di scene per inquadrature a descrizione sfociante, per incanto d’arte, in unitarietà narrativa nel tratteggio di maliose figurazioni, covate nel reale, o meglio nella magia del reale a fiuto d’arte.

Un ordito suggestivo di rievocazioni sceniche nel colorito popolaresco, e dal colorito pittoresco, favoleggiante per echeggiamenti ad emozioni visionarie, nelle lontananze di orizzonti temporali, risuonanti di incantevoli, si fa per dire, pentagrammi stellanti, a note melodiose dell’antico echeggiare delle storie dei cortili, raccontatori in loquele fiabesche, volendo così dire, in quel romanticismo perenne, fluente nel sotteso emotivo, nell’incendio di fantasie brillanti in arabesco di invisibile vagante. Ma, ora, così, nello scorrere del preambolo, si affaccia suadente l’idea di passare, in rassegna, alla descrizione della mirabile scenografia del professor SANTE DE BIASE, in evocazioni e rievocazioni, a intermittenze realistico_visionarie, in oscillazioni navicolari, che diresti a melodioso sciabordio pittorico. Epperò rappresentazione scenica che spazia nelle ragguardevoli misure dei due metri in lunghezza, per la profondità del metro, e in altezza stagliarsi fra il metro e l’oltre con un magnifico comignolo a parallelepipedo rettangolare, sormontato da aperture a strisce , a perfetta chiusura piramidale, e, oltre, di pinnacolo, e coronare, in slancio di sommità, e andare nell’oltre, immaginato di cieli in color rosa antico, per aprirsi alla monumentalità, in globalità di visione accattivante.

E, a procedere di occhi, dal sinistro lato apparire di maliosi balconi in ferro arcuato del bel stile barocco, con affaccio di giovane donna dal viso leggiadro, rapito, nell’incanto, alla Natività, ivi collocata, e al di sotto stendersi e stagliarsi una fontana dal placido flusso chiacchierino ammirare il serafico pastore alle spalle di greggi, e alla fontana una giovane popolana intenta ad attingere acqua, e il vecchio con la quartara piena, e in avanti la bambina a badare a un gallinaio variegato col suo paniere di uova. Ma poi la zingara maledicente, col suo bambino in braccio, a prefigurare predizioni funeste al Divino Bambinello.

Così, al lato sinistro, un insieme figurativo, sospeso tra il sogno bucolico e la maledizione albeggiante sin dal sorgere dell’Astro guidatore. E poi, a procedere verso il centro scena, troneggia sublime la Santa Natività, posta in tempio diruto dalle colonne corinzie, opera inglobata del rinomato maestro cartapestaio Matteo Trotta, alle cui spalle, in intervento mirabile del professor DE BIASE, si apre una stupenda bifora, che immette a lontananze a dare incantevoli profondità, a staglio visivo, di mostruosità, sovrastata dalla stupenda abbazia di Santa Maria di Pulsano, a sommità di asperità aprirsi a vallone e calanchi, in un orizzonte vespertino, col sole dal faccione rosso rubino ubriaco, nel rosa antico, ragnato di leggiadre nuvolette, pronte a rifugiarsi nel primo azzurro del notturno.

Ma il tutto, in suggestivo dipinto sfondo del professor DE BIASE, con fascinosi acrilici ad effetti luminosi accordarsi magnificamente, e scaramucce di cromie capitolanti all’armonia incantevolmente favolosa, incendiaria di ammirazione plaudente. E, in affollamento, intorno, stupiti pastori sacri del ‘700 napoletano, con i Magi, in vesti sontuose, coronati, a fare bella mostra di doni, catalogati dai Vangeli e dalla tradizione, in concorso di Pastori, investiti dal bagliore dell’Angelo annunziante, e popolane offerenti in adorazione.

Al di sopra , miriadi di Angeli osannanti in diversa foggia nel multicolore, in misure non eguali. E l’occhio non vorrebbe mai staccarsi nella contemplazione del sublime, ivi raffigurato nella magnifica scenografia dell’artista, professor SANTE DE BIASE, in stretta collaborazione, a fiato d’arte, del suo inseparabile e fedele amico Renato Gravinese, sempre il Nostro preso d’assalto da sorprendenti, nuove idee creative, si diceva, sospese tra magico realismo e visione imbambolante, in inquietudine demiurgica, e, così, tanto che si è lasciato andare ad allargare e a spaziare l’allestimento scenografico con altro colpo di magie, in continuo flusso fluente a lampeggiamenti intuitivi, tumultuato d’arte, solo d’arte. E si è tuffato e affissato nell’idea stupente di innalzare un monumento manufatto, articolato in collocazione di altro balcone dello splendido barocco sovrastante un incantevole arco, che si spalanca magicamente, in profondità di orizzonti, verso una poeticamente potente marina, sospesa, in suggestive lontananze, fra il rosa antico del tramonto, traversato da nuvolette intriganti, e il solco di antiche paranze a vela in quell’indistinto colore, conficcate nell’increspo del blu marino.

Il tutto, anche qui, in opera egregia del professor DE BIASE, di acrilici, spalmati su cartoncino capitolante all’intenzione artistica, sempre, però, in quelle scaramucce di luci e cromie verso convergenze di stupende sinergie del colore. E ci vedi pure, affacciata al balcone barocco l’innamorata sognante, e giù di sotto si colloca lo spasimante corteggiatore pizzicare mandolinate lusingatrici, inscenare antichi riti del dichiararsi e dell’omaggiare in amore,in una atmosfera magicamente romantica.

E ancora, a chiudere l’incanto architettonico del professor DE BIASE, in stretta collaborazione con il Gravinese, si staglia un imponente, maestoso mignano, opera egregia di quest’anno in aggiunta, con scalinata a salire in perfezione ascensionale e portarsi su un pianerottolo con affaccio a inferriata, tra due pilastrini, e dietro una porta a vetrine, ma a lato poi la finestrella con inferriata, e a destra una grande finestra socchiusa. E sull’affaccio una bella signora, in veste elegante, nell’atto di scendere, e sulla scalinata un ragazzo saltellante, e ai piedi una donna attempata.

Al di sotto il meraviglioso quadro scenico, e ci vedi una pittoresca cantina, con ingresso ad Arco, seminterrata scendere verso una porta socchiusa, ma al di sopra dell’arco di ingresso, ci scorgi pure, appesi in bella mostra, come in rassegna, provolone, prosciutti, caci cavallo, salumi e scamorze, e al di sotto una ricca tavolata apparecchiata, e l’ubriacone , sbornione fradicio annegarsi del suo vino, sotto gli occhi vispi del suo fedele amico cane, sulle gambe svaccate del beone, come in riposo contemplativo.

Il tutto sotto il viavai solerte dell’oste. Un quadro d’insieme a suggestionabilita’ intense nella meravigliosa scenografia del professor SANTE DE BIASE, impreziosita peraltro dagli splendidi pastori del favoloso ‘700 napoletano della rinomata artista napoletana Nunzia Sessa, che ne tramanda egregiamente il fiabesco del ‘700 della famiglia Di Benedictis, e poi gli ammirabili accessori in ferro, ottone, e argento della premiatissima ditta della famiglia Castiello Minuterie di Napoli, ed ancora le preziose ceramiche del noto artista sipontino, Antonio Robustella, autore da oltre un quarantennio di terrecotte e ceramiche di pregevole valore artistico. E a finire altri accessori e minuterie in terra cotta e in cera della Libreria San Michele. E però il tutto in convergenze di armonie ammalianti, nella mirabilmente straordinaria scenografia del professor SANTE DE BIASE, celebre artista presepiale sipontino, sospeso, sempre in bilico fra realismo magico e l’assorto sognare contemplativo, che dall’inesistente ne fa esistenze prodigiose. Presepiali, certo, ma in insiemistica visionaria.

Foto gallery di Alessia Maria De Biase, studentessa in Scenografia presso Accademia di Belle Arti di Foggia

Lorenzo Prencipe – Natale 2021