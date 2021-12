Manfredonia (Foggia), 30/12/2021- Il Consiglio Comunale di Manfredonia nella Seduta n. 1 del 21/12/2021 “è chiamato ad esaminare la condizione degli eletti ed a convalidarne l’elezione, ovvero a contestare motivi di ineleggibilità o di incompatibilità qualora sussistessero“.

E “appurato che, a seguito della proclamazione, sono state assunte per il tramite dell’Ufficio di Segreteria Generale da tutti consiglieri e dal Sindaco le dichiarazioni relative all’assenza di cause di incompatibilità/ineleggibilità, come documentazione conservata in atti”.

“ Il Consiglio Comunale ravvisata l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, al fine di dare funzionalità al Consiglio Comunale Con voti unanimi, resi in forma palese Delibera di la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 3 del Dlgs 267/2000 “

[Atto] » DELCC0121122021.pdf