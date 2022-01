Manfredonia (Foggia), 30/12/2021- “Iniziati oggi da parte della squadra manutenzione del verde pubblico i lavori di pulizia, bonifica e ripristino del decoro in zona Via Santa Restituta (Mercatino giornaliero del quartiere Monticchio) – C10 (“Parchi”), in proseguimento delle azioni condotte ieri in zona Via Barletta.