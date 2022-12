Consiglio Comunale. Schiavone: “Maggioranza approfondisca atti scritti con superficialità”

(comunicato stampa)

๐ƒ๐ž๐œ๐ข๐๐ž๐ซ๐ž ๐๐ข ๐ง๐จ๐ง ๐๐ž๐œ๐ข๐๐ž๐ซ๐ž รจ ๐œ๐จ๐ฆ๐ฎ๐ง๐ช๐ฎ๐ž ๐ฎ๐ง๐š ๐๐ž๐œ๐ข๐ฌ๐ข๐จ๐ง๐ž.

Questo รจ quanto diceva un noto umorista americano ed รจ ciรฒ che ormai รจ diventata una normale consuetudine dell’amministrazione Rotice che “presidia” Palazzo San Domenico da oltre un anno, ad onor del vero con scarsissimi risultati.ย โ€ผ

In aula consiliare siamo stati chiamati a deliberare sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Manfredonia al 31.12.2021.

Ho votato contro questo provvedimento per una serie di aspetti importanti tra i quali:

1) il richiamo del collegio dei revisori dei conti che al punto 3) della propria relazione sollecita l’amministrazione ๐˜ข ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ฆ๐˜จ๐˜ถ๐˜ช๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ป๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ช ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ณ๐˜ข๐˜ป๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ญ๐˜ช๐˜ป๐˜ป๐˜ข๐˜ป๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ค๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ญ ๐˜ด๐˜ถ๐˜ค๐˜ค๐˜ช๐˜ต๐˜ข๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฑ๐˜ช๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฐ, ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ด๐˜ช๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ข๐˜ป๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ช ๐˜ฎ๐˜ข๐˜จ๐˜จ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ช ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ช ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ช๐˜ท๐˜ข๐˜ฏ๐˜ต๐˜ช ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ค๐˜ฆ๐˜ฅ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ข ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ช๐˜ฅ๐˜ข๐˜ป๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ข ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ค๐˜ญ๐˜ถ๐˜ด๐˜ข ๐˜ฅ๐˜ฐ๐˜ฑ๐˜ฐ 3 ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฏ๐˜ช

soprattutto dell’agenzia del turismo, ormai inattiva da anni;

2) la superficialitร della stesura degli atti allegati alla delibera i qualiย ย riportano cifre che a me non risultano essere veritiere (la percentuale di partecipazione al Gal DaunOfantino non รจ al 10,90% bensรฌ poco piรน del 3,00%).

๐——๐—ฒ๐—น๐—ถ๐—ฏ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฎ ๐—ณ๐—ฎ๐˜ƒ๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฎ๐˜๐˜๐—ถ ๐—ฎ๐—บ๐—บ๐—ถ๐—ป๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ถ ๐˜€๐—ฐ๐—ฟ๐—ถ๐˜๐˜๐—ถ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป ๐˜๐—ฎ๐—น๐—ฒ ๐˜€๐˜‚๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ณ๐—ถ๐—ฐ๐—ถ๐—ฎ๐—น๐—ถ๐˜ร ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜๐—ฎ ๐—ถ๐—ป ๐˜€รจ ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ฝ๐—ผ๐—ป๐˜€๐—ฎ๐—ฏ๐—ถ๐—น๐—ถ๐˜ร ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฐ๐—ถ๐˜€๐—ฒ ๐—ฐ๐—ต๐—ฒ ๐—ฑ๐—ผ๐˜ƒ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฏ๐—ฏ๐—ฒ๐—ฟ๐—ผ ๐˜€๐—ฝ๐—ถ๐—ป๐—ด๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฎ๐—ป๐—ฐ๐—ต๐—ฒ ๐—ถ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜€๐—ถ๐—ด๐—น๐—ถ๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ ๐—ฑ๐—ถ ๐—บ๐—ฎ๐—ด๐—ด๐—ถ๐—ผ๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐˜‡๐—ฎ ๐—ฎ๐—ฑ ๐—ฎ๐—ฝ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ณ๐—ผ๐—ป๐—ฑ๐—ถ๐—ฟ๐—ฒ ๐—บ๐—ฒ๐—ด๐—น๐—ถ๐—ผ ๐—ถ ๐—ฑ๐—ผ๐—ฐ๐˜‚๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—ถ๐—ฏ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ถ ๐—ฒ ๐—ฎ ๐—ฐ๐—ต๐—ถ๐—ฒ๐—ฑ๐—ฒ๐—ฟ๐—ป๐—ฒ ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ป๐˜๐˜‚๐—ฎ๐—น๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ ๐˜‚๐—ป๐—ฎ ๐—ฐ๐—ผ๐—ฟ๐—ฟ๐—ฒ๐˜‡๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฒ !!

Rigetto al mittente le accuse di pretestuositร rivoltemi in aula ed in relazione alla ๐—บ๐—ถ๐—ฎ ๐—ถ๐—ป๐—ฐ๐—ฎ๐—น๐˜‡๐—ฎ๐—ป๐˜๐—ฒ ๐—ฟ๐—ถ๐—ฐ๐—ต๐—ถ๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ฎ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ฟ๐—ผ๐—ด๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ถ๐—น ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐˜๐—ผ (๐—ถ๐—ป ๐˜€๐—ฐ๐—ฎ๐—ฑ๐—ฒ๐—ป๐˜‡๐—ฎ ๐—ฎ๐—น ๐Ÿฏ๐Ÿญ.๐Ÿญ๐Ÿฎ.๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฎ) ๐—ฑ๐—ถ ๐Ÿฎ๐Ÿฏ ๐—ผ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ถ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น’๐—”๐—ฆ๐—˜. L’ASE chiude con un esercizio di bilancio pari a un + โ‚ฌ 243.090,00, per questo dovremmo avere il coraggio di investire maggiormente sul personale da inserire in pianta organica al fine di garantire alla nostra Cittร una maggiore decoro.ย Non ho ancora compreso che cosa frena davvero i nostri amministratori a chiedere con forza la proroga temporanea di questo contratto. ๐—–๐—ต๐—ถ ๐—ฑ๐—ฎ๐˜ƒ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐—ผ ๐˜ƒ๐˜‚๐—ผ๐—น๐—ฒ ๐—ถ๐—น ๐—ฏ๐—ฒ๐—ป๐—ฒ ๐—ฑ๐—ถ ๐—พ๐˜‚๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ฎ ๐—ฐ๐—ถ๐˜๐˜ร ๐—ฑ๐—ผ๐˜ƒ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฏ๐—ฏ๐—ฒ ๐—ฑ๐—ฒ๐˜€๐—ถ๐—ฑ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฟ๐—น๐—ฎ ๐—ฝ๐—ถรน ๐—ฝ๐˜‚๐—น๐—ถ๐˜๐—ฎ ๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ณ๐—ฎ๐—ฟ๐—น๐—ผ ๐—ฐ๐—ถ ๐˜ƒ๐˜‚๐—ผ๐—น๐—ฒ ๐—ฝ๐—ถรน ๐—ณ๐—ผ๐—ฟ๐˜‡๐—ฎ ๐—น๐—ฎ๐˜ƒ๐—ผ๐—ฟ๐—ผ ๐—ฒ ๐—ป๐—ผ๐—ป ๐—ฐ๐—ฒ๐—ฟ๐˜๐—ฎ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐˜๐—ถ๐—ป๐˜‚๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฎ ๐—ฐ๐—ถ๐—ป๐—ฐ๐—ถ๐˜€๐—ฐ๐—ต๐—ถ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป ๐—น๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐—ผ๐—นe !!

In ultima analisi ho chiesto al sindaco Rotice di prestare maggiore attenzione ai bandi pubblici pubblicati dal Gal DaunOfantino che, in ordine di tempo, ad Agosto 2022 ha pubblicato un bando della misura 3.1 al quale il nostro Comune non ha partecipato ( a differenza di tutti gli altri comuni ricompresi nell’area Gal) . Un bando che avrebbe consentito di attingere ad un fondo perduto fino a โ‚ฌ 300.000,00 (senza co-finanziamento del comune) finalizzato al recupero di fabbricati pubblici da destinare a servizi o attivitร artistiche, culturali, sportive, teatrali e acquisto di mezzi alternativi di trasporto pubblico.

๐—ฆ๐˜๐—ถ๐—ฎ๐—ป๐—ผ ๐˜€๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐—ถ ๐—ฐ๐—ผ๐—น๐—ผ๐—ฟ๐—ผ ๐—ฐ๐—ต๐—ฒ ๐˜€๐—ถ ๐—ฎ๐—ด๐—ถ๐˜๐—ฎ๐—ป๐—ผ ๐—ป๐—ฒ๐—ถ ๐—ฐ๐—ผ๐—ฟ๐—ฟ๐—ถ๐—ฑ๐—ผ๐—ถ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ฃ๐—ฎ๐—น๐—ฎ๐˜‡๐˜‡๐—ผ ๐—ฆ๐—ฎ๐—ป ๐——๐—ผ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐—ถ๐—ฐ๐—ผ ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฟ๐—ฒ ๐—ถ๐—น ๐˜€๐—ผ๐˜๐˜๐—ผ๐˜€๐—ฐ๐—ฟ๐—ถ๐˜๐˜๐—ผ ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฟ๐—น๐—ฎ ๐—ฎ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—ฐ๐—ถ๐˜๐˜ร : ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฝ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฒ๐˜€๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ผ Progetto Popolare Manfredonia ๐˜‚๐—ป๐—ฎ ๐—น๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฎ ๐—ฐ๐—ถ๐˜ƒ๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ ๐˜€๐˜‚๐—ฝ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜๐—ฎ๐˜๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฎ ๐—ผ๐—น๐˜๐—ฟ๐—ฒ ๐Ÿฎ.๐Ÿฏ๐Ÿฌ๐Ÿฌ ๐—ฒ๐—น๐—ฒ๐˜๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ถ, ๐—ถ๐—น ๐—บ๐—ถ๐—ป๐—ถ๐—บ๐—ผ ๐—ฐ๐—ต๐—ฒ ๐—ถ๐—ผ ๐—ฝ๐—ผ๐˜€๐˜€๐—ฎ ๐—ณ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ รจ ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐˜‚๐—ป๐—ถ๐—ฐ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฎ๐—ถ ๐—บ๐—ถ๐—ฒ๐—ถ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐—ฐ๐—ถ๐˜๐˜๐—ฎ๐—ฑ๐—ถ๐—ป๐—ถ ๐—ฐ๐—ต๐—ฒ ๐—ฎ๐—ฏ๐—ฏ๐—ถ๐—ฎ๐—บ๐—ผ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฑ๐˜‚๐˜๐—ผ ๐˜‚๐—ป๐—ฎ ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ ๐—ผ๐—ฝ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜๐˜‚๐—ป๐—ถ๐˜ร ๐—ฎ ๐—ฐ๐—ฎ๐˜‚๐˜€๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐˜€๐˜‚๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ณ๐—ถ๐—ฐ๐—ถ๐—ฎ๐—น๐—ถ๐˜ร ๐—ฐ๐—ผ๐—ป ๐—น๐—ฎ ๐—พ๐˜‚๐—ฎ๐—น๐—ฒ ๐˜€๐—ถ ๐—ฎ๐—บ๐—บ๐—ถ๐—ป๐—ถ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ฎ ๐— ๐—ฎ๐—ป๐—ณ๐—ฟ๐—ฒ๐—ฑ๐—ผ๐—ป๐—ถ๐—ฎ !!

Cari colleghi di maggioranza vi dรฒ una notizia: le forze di opposizione continueranno ad incalzare questa amministrazione solo al fine di fare di piรน e fare meglio. E’ il sale della Democrazia.

In tutta questa esperienza se c’รจ una cosa davvero fuori luogo รจ il vostro modo maldestro di somministrare morfina alla nostra comunitร , sorvolando i problemi veri, per addormentare temporaneamente i dolori di una cittร che avrebbe bisogno di ben altra terapia