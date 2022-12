Conte: “Governo taglia reddito per stendere tappeti rossi a corruzione”

FOGGIA, 30/12/2022 – (open) Dopo le tre ore di conferenza stampa di Giorgia Meloni, sono arrivati quasi 30 minuti di diretta social di Giuseppe Conte.

Il già due volte presidente del Consiglio, con i suoi follower, ha commentato l’operato della nuova inquilina di Palazzo Chigi. I termini usati sono stati molto duri. Riferendosi a Fratelli d’Italia, ha detto: «Questi apprendisti stregoni della politica hanno tagliato il Reddito di cittadinanza, togliendo fondi alle fasce più deboli e a chiunque possa trovarsi in difficoltà. Invece vogliono stendere tappeti rossi ai responsabili della corruzione, ai cosiddetti colletti bianchi della pubblica amministrazione, ma soprattutto alla malavita organizzata che ha già messo gli occhi da tempo sulla torta del Piano di resistenza e resilienza».

In materia di giustizia, il presidente del Movimento 5 stelle ha accusato la maggioranza di voler abolire l’abuso di ufficio che, ricorda, è stato già «fortemente circoscritto nella sua discrezionalità originaria» da un decreto del governo Conte. «Si vuole assolutamente introdurre una forte stretta sulle intercettazioni. Per il ministro Nordio le intercettazioni si prestano ad abusi, quindi le buttiamo via. Nordio sembra ignorare che ancora oggi sono lo strumento migliore per contrastare la mafia». (open)