David Ceppi nuovo allenatore della Vitulano Drugstore C5 Manfredonia:

La società Vitulano Drugstore C5 Manfredonia annuncia che David Ceppi è il nuovo allenatore della prima squadra per questa stagione. Al mister perugino i migliori auguri per centrare insieme gli obiettivi prefissati.

Classe ’67, Ceppi vince lo Scudetto da vice di Massimo Ronconi a Perugia nella stagione 2004-05. L’anno dopo, alla Lottomatica Roma, alla prima esperienza da primo allenatore, centra semifinale Scudetto e finale di Coppa Italia. In Serie A esperienze da ricordare con Reggio Calabria (salvato ai playout), Real Rieti e Fabrizio Corigliano (portato dalla A2). Dopo le avventure con Sport Five Putignano, Magione, Martina Franca e Potenza (con quest’ultima squadra arriva la vittoria del campionato di Serie B nel 2010/11).

I ricordi più piacevoli riguardo David Ceppi sono probabilmente quelli con l’Active Network: prima la promozione dalla Serie B alla Serie A2 tramite gli spareggi, poi sesti fino all’interruzione per la pandemia, infine due annate nelle quali la promozione in Serie A non è arrivata per centimetri (sconfitta contro il Polistena ai playoff e contro la Fortitudo Pomezia ai play-in, arrivando dunque da primi del loro girone). Nella prima parte di questa stagione, il ritorno in Serie A con il Ciampino Aniene AnniNuovi.

Foto: Paola Libralato

Grafica: Alessandro Leone, Federico Guerra, Marco Iaccarino

Comunicato: Alessandro Leone

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia