Foggia, pretendeva 100 euro a settimana e pasti gratis: condannato

FOGGIA, 30/12/2022 – «A me non me ne frega niente, mi puoi mandare chi vuoi, non ho paura di morire: devi darmi i soldi». Così parlò V. P., foggiano di 36 anni, rivolgendosi nel marzo 2020 al titolare di un’attività di ristorazione. Adesso la Giustizia gli ha presentato il conto definitivo per quella richiesta, respinta, di pizzo sotto forma di 100 euro a settimana e pasti gratis.

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della difesa contro la condanna a 5 anni per tentata estorsione inflitta dal Tribunale di Foggia e confermata in corte d’appello. L’avv. Antonio Gabrieli chiedeva l’annullamento del verdetto e la celebrazione di un nuovo processo. Per questa vicenda il foggiano, che si dichiara innocente, fu arrestato dai carabinieri il 10 aprile 2020 su ordinanza ai domiciliari. Il 25 marzo 2020 in caserma si presentò un imprenditore per chiedere aiuto ai carabinieri. «Sono spaventato perché so che V. P. è noto per vicende giudiziarie in cui è stato coinvolto. Da 5 giorni mi minaccia – denunciò la vittima – per fornirgli non solo pasti giornalieri, ma anche 100 euro a settimana; ne voleva 200, soltanto dopo le mie preghiere e insistenze, la richiesta è calata.

La situazione è più preoccupante perché ieri pomeriggio si è presentato presso la mia attività: ho accennato a un rifiuto alla richiesta di consegnargli soldi con l’intenzione di elargirgli solo i pasti d’asporto; lui ha sollevato il giubbotto e mostrato il calcio di una pistola (mai rinvenuta, tant’è che non è stato mai oggetto di contestazione: ndr) dicendomi: a me non me ne frega niente, mi puoi mandare chi vuoi, non ho paura di morire, devi darmi i soldi. Gli ho risposto che non avevo soldi e glieli avrei dati il giorno dopo vicino alle Poste». Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.