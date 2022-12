Il Monumentale Presepe dell’Abbazia di San Leonardo in Lama Volara

Nella raffinatissima Abbazia di San Leonardo in Lama Volara, sull’Antica Strada dei Longobardi, a dieci km da Manfredonia, nel 2019, è stato allestito un preziosissimo, monumentale presepe, ritraente la stessa magnifica struttura dell’Abbazia teutonica nella sontuosità del Romanico Pugliese, con il suo sfarzoso portale, resa anche famosa per il fenomeno del Solstizio d’estate attraverso un foro gnomonico, di rara bellezza per il ricamo di pietre.

All’interno della stessa, retta dalla Congregazione religiosa ” Ricostruttori nella Preghiera”, diretta da padre Ciro Mezzogori, è stato collocato uno sfarzoso presepe, monumentale per le sue notevoli dimensioni, assai affascinante nelle sue strutture architettoniche, impreziosite da stupende bifore, da meravigliose trifore e quadrifore, dal fantastico arabesco di una finestra, e da maestosi pinnacoli nelle fabbriche di un complesso monumentale, che merita il riconoscimento di Patrimonio dell’UNESCO, per la sua bellezza artistica, unica, una rara perla del Romanico Pugliese. E il presepe, nelle sue monumentali fattezze, ne segue le sue linee in esegesi di originali trovate artistiche, opera magnifica del suo progettista, professor Sante De Biase, protagonista indiscusso dell’Arte presepiale, allestitore, costruttore, esecutore egli stesso della mirabile opera, con la preziosa collaborazione di altri appassionati: Giorgio Telera, Renato Gravinese, Leonardo Trotta, Nicola Palumbo, Pio Ciuffreda e Giulio Del Nobile, i quali, in empatia artistica, hanno eretto un grandioso presepe, il cui fabbricato, molto suggestivo, si apre sulla valle che corre, fra scossescita’ e calanghi, in magica prospettiva, verso l’alquanto artistica Abbazia di Santa Maria di Pulsano.

Sontuosa poi è la ricostruzione dell’antico pozzo a sfarzose formelle in basso rilievo, e lo stupendo arabesco del foro gnomonico in alto a disegnare rose di luci, dal quale l’artista Sante De Biase, in immaginazione creativa, fa convogliare la Stella Cometa a posarsi sulla Sacra Natività, colta nel suo assorto Stato di Estasi Divina.

L’intero fabbricato presepiale è articolato di vicoli e scalinate serpeggianti, insinuarsi, con perfette prospettive, in recessi, aperti a mirabili fantasie georgiche/bucoliche.

Il tutto scenografico impreziosito, poi, dalla bella espressività dinamica delle preziose statue in terracotta della pittrice, Valentina Cavadini, sparse qua e là nell’opera, e farne di questa, in insiemistica artistica, un capolavoro di raffinata composizione presepiale, da visitare e ammirare nel magnifico complesso architettonico dell’Abbazia di San Leonardo, meritevole di riconoscimenti Universali.

Dicembre 2022

Lorenzo Prencipe

P.S. Il presepe è visitabile nella chiesa dell’Abbazia di San Leonardo in Lama Volara, sulla S.S. 89 per Foggia, a dieci km da Manfredonia col seguente orario:

Tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 18,00;

Il 26 dicembre e il 1 gennaio dalle ore 9,00 alle ore 12,00

