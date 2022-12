Ivan Orfei dall’ospedale: “La tigre voleva giocare”. Sui social augurano la morte al domatore

Aldilà dei preconcetti, delle offese e delle falsità che si leggono in giro, il nostro è un mondo fatto di grande amore per gli animali, così come lo stesso Ivan dimostra al pubblico nei suoi spettacoli. Le tigri sono animali affascinanti e saperle addomesticare e instaurare un rapporto di fiducia con l’uomo è un arte che da centinaia di anni avviene non solo nel mondo del Circo. L’incidente però può capitare e il coraggio dimostrato da chi come lui svolge questo mestiere è encomiabile. Ad Ivan va l’augurio di un ritorno al più presto in pista, al fianco della sua famiglia e dei suoi amici animali”. La famiglia Monti.