Manfredonia, “divieto di utilizzo di petardi”: i chiarimenti del Comune

MANFREDONIA (FOGGIA), 30/12/2022 – “In riferimento all’Ordinanza Sindacale n.25 del 28/12/2022 “Divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici su tutto il territorio comunale durante le feste di Natale”,

SI CHIARISCE ULTERIORMENTE, a scanso di qualsiasi altra diversa interpretazione, che rispetto AI DIVIETI “Sono salvaguardati l’uso e la vendita, nei modi e termini di legge previsti, dei fuochi d’artificio acquistati nelle rivendite autorizzate (anche con modalita‘ ambulante) con

marchio CE, che per qualità e classificazione presentano un basso rischio potenziale ed un

basso livello di rumorosita; comunque non nocivo per la salute umana, nel rispetto degli animali d’affezione in genere””. Lo riporta una nota del Comune di Manfredonia.