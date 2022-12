Manfredonia, rocambolesco incidente: auto si ribalta sul Lungomare Nazario Sauro

MANFREDONIA (FOGGIA) 30/12/2022 – Un rocambolesco incidente si è verificato ieri sera in pieno centro a Manfredonia. Una auto che percorreva il Lungomare Nazario Sauro nei pressi di largo Baselice si è capovolta dopo aver urtato altre auto in sosta. Non si hanno al momento notizie di eventuali feriti. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118.