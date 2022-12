Puglia, esposto contro il domatore morsicato. “Quella tigre era stressata”

LECCE, 30/12/2022 – L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente – AIDAA ha inviato questa mattina un esposto per chiedere di verificare le condizioni di tenuta della tigre che ha morsicato Ivan Orfei e tutti gli altri animali del circo che è gestito dallo stesso domatore ed è stanziato a Surbo nel Salento Leccese.

L’incidente avvenuto mentre era in corso lo spettacolo ha costretto il domatore ad un ricovero in ospedale dove si trova in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.Per gli animalisti occorre accendere un faro sulle condizioni di vita e sulle tecniche di addestramento per capire le motivazioni per cui spesso si ribellano. “Spesso questi animali sono sottoposti ad addestramenti continui e violenti per la loro natura scatendando poi dei livelli di stress altissimo, se a questo aggiungiamo poi che sono tenuti per tutta la vita in gabbie molto piccole e costrette a camminare spesso su se stesse appare evidente che la ribellione è dietro l’angolo. –scrivono in una nota gli animalisti di AIDAA- e ora vogliono anche sottoporre la tigre ad esami veterinari che speriamo non siano la premessa di un abbattimento al quale ci opporremo con tutti i mezzi possibili”.