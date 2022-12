Società civile: “Completato il restauro dell’opera ‘Il Volo'” la nota di Adp

StatoQuotidiano, 30 dicembre 2022. “Abbiamo avuto aggiornamenti da parte di Aeroporti di Puglia rispetto al restauro della scultura ‘Il Volo’ altrimenti conosciuta come‘Ali sospese’”. Lo rendo noto la Società Civile.

“Il Volo” quando torna a casa? Adp: “Siamo fiduciosi per dicembre”

“Siamo lieti di comunicare ai nostri concittadini che il presidente di ADP dott. Vasile ci ha riferito che il restauro è stato completato e che a breve verrà messa a bando la realizzazione del basamento che dovrà sostenerla. Successivamente è previsto il rientro e il posizionamento. Ovviamente per questioni di mero rispetto delle procedure, non ha potuto anticiparci foto o video del risultato. Siamo comunque grati ad Adp per l’impegno assunto nei confronti del territorio e per aver intuito l’importanza della conservazione dei simboli della nostra storia”.