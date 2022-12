Tentata estorsione a panificio di Manfredonia: torna in libertà sipontino

StatoQuotidiano.it, Manfredonia 30 dicembre 2022. Con recente provvedimento, è stata disposta la rimessione in libertà per un manfredoniano, Murgo M., già conosciuto alle Forze dell’Ordine per pregressi giudiziari, che avrebbe posto atti idonei a commettere il delitto di estorsione, non riuscendovi per la ferma resistenza del titolare del noto forno-panificio conosciuto in città (in zona Monticchio) alle richieste illecite emanate in maniera spregiudicata e in forma eclatante, a dimostrazione dell’indole marcatamente criminale dell’indagato.

Come riporta il legale dell’uomo, l’avvocato Matteo Ciociola: la vicenda in esame, per il quale il Pubblico Ministero chiedeva l’applicazione della misura cautela estrema (detenzione in carcere), traeva origine da una denuncia querela presentata dalla presunta P.O. e dall’annotazione di P.G. redatta in quasi contestualità, ma successiva ai fatti, sia dal Commissariato di Manfredonia che della Squadra Mobile di Foggia, poiché il manfredoniano tale Murgo M..

La presunta pretesa illecita dell’indagato Murgo, sarebbe consistita nel rivolgere prima espressioni gravemente minatorie all’indirizzo delle P.O. e successivamente nell’aver tentato di aggredire il titolare al fine di farsi consegnare una dazione di danaro di euro 500.

L’indagine ha originato, su richiesta del P.M., l’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari eseguita il 22 dicembre 2022. Fissato l’interrogatorio in Tribunale, l’indagato difeso dall’avv. Matteo Ciociola, si è sottoposto a tale attività di interrogatorio dinanzi al GIP, offrendo il proprio racconto di come sarebbero effettivamente andati i fatti ed escludendo categoricamente alcuna ipotesi di contatto fisico, di violenza e di tentativo di estorsione nei confronti delle presunte parti offese.

“All’esito, il GIP si riservava sulla richiesta della difesa di revoca e/o sostituzione della misura cautelare, accogliendo l’istanza e sostituendo la misura degli arresti domiciliari con il divieto di avvicinamento alle parti offese, disponendo la liberazione dell’indagato”.

“E’ evidente, commenta il legale avv. Ciociola, che avendo il mio assistito dato la propria versione dei fatti (quella vera) e non avvalendosi della facoltà del silenzio (o di non parlare) depositando, altresì, documenti alla attenzione del Tribunale, il GIP ha disposto la liberazione dell’indagato, ritenendo di accogliere la nostra istanza poiché le esigenze cautelari potevano, allo stato, essere anche soddisfatte con la misura del divieto di avvicinamento”.

“Ovvio, conclude il legale, sarà il processo penale a far luce e chiarezza su quanto realmente accaduto, in cui il mio assistito andrà in contro serenamente professandosi innocente ed estraneo ad ogni infamante accusa”.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it