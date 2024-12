Con la determinazione dirigenziale n. 2170 del 6 dicembre 2024, il Dirigente del Settore VI – Urbanistica e Sviluppo Sostenibile, Gestione Rifiuti e Fonti Energetiche, Ing. Lucio Barbaro, ha adottato modifiche e integrazioni alle disposizioni relative al servizio di accertamento e ispezione degli impianti termici nel comune di Manfredonia, per l’intero esercizio finanziario 2024.

Il servizio di accertamento e ispezione degli impianti termici, affidato alla ditta Pegaso Multiservice Società Cooperativa con sede a San Severo (FG), è stato oggetto di un aggiudicazione definitiva nel 2020, per un importo iniziale di €523.113,00, a seguito di una riduzione del 4,75% sull’importo a base d’asta di €549.200,00. Nel corso del 2024, sono stati rinnovati gli impegni finanziari per il servizio, con una spesa iniziale di €50.000,00 per il primo trimestre e successivi accertamenti di spesa.

Le modifiche recenti sono state adottate a seguito di un monitoraggio accurato delle ispezioni e degli accertamenti eseguiti fino ad oggi, che hanno evidenziato la necessità di ridurre le somme previste per l’intero anno 2024. In particolare, l’accertamento inizialmente previsto di €218.252,00 è stato ridotto a €151.000,00, così come l’impegno di spesa da €189.995,00 ad €151.000,00 per l’intero esercizio finanziario 2024.

Il Dirigente ha inoltre confermato che la riduzione dell’impegno di spesa e degli accertamenti è in linea con il piano di riequilibrio finanziario dell’ente, e che le modifiche non compromettono né la competenza né la cassa, rispettando i vincoli di bilancio e la regolarità dell’azione amministrativa, come previsto dalla normativa vigente.

Il piano di pagamenti, verificato ai sensi dell’art. 183 del Decreto Legislativo n. 267/2000, è stato ritenuto compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica. Il provvedimento è stato infine trasmesso all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile, con apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria.

Concludendo, la determinazione dirigenziale n. 2170 conferma l’impegno dell’amministrazione di Manfredonia nel garantire la corretta gestione degli impianti termici, tenendo conto delle necessità di contenimento della spesa e della trasparenza nell’azione amministrativa.

Il provvedimento, firmato digitalmente dal Dirigente, è stato depositato presso la sede del Comune di Manfredonia, per la consultazione pubblica in ottemperanza alle disposizioni sulla trasparenza amministrativa.