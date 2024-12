Il Comune di Foggia ha deliberato un nuovo stanziamento di spesa pari a 139.220 euro destinato ai gettoni di presenza per i consiglieri comunali. Questa somma aggiuntiva coprirà le sedute del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari fino a dicembre 2024. La decisione è stata formalizzata attraverso una determinazione dirigenziale datata 27 dicembre 2024.

L’importo del gettone di presenza è fissato a 73,49 euro per ogni partecipazione a seduta, con un limite massimo mensile stabilito in 2.760 euro per ciascun consigliere. Tale misura si inserisce nell’ambito delle disposizioni normative previste dal Decreto Legislativo n. 267/2000, che disciplina le modalità di attribuzione delle indennità per i rappresentanti eletti nei consigli comunali.

Secondo quanto riportato nel documento ufficiale, il Servizio Stipendi del Comune ha evidenziato la necessità di incrementare il capitolo di spesa già esistente per far fronte all’aumento del numero di sedute consiliari e commissioni. Con questo ulteriore impegno finanziario, lo stanziamento complessivo per l’anno 2024 ammonta a 876.720 euro.

La determinazione dirigenziale specifica che il provvedimento è conforme alle normative vigenti in materia di trasparenza e anticorruzione. Viene richiamata, in particolare, la legge n. 241/1990, che regola l’accesso agli atti amministrativi, e il Codice di Comportamento dell’ente, che disciplina l’etica e l’integrità dei dipendenti pubblici. La pubblicazione del documento avverrà per un periodo di 15 giorni consecutivi sull’Albo Pretorio online del Comune e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale.

Questo incremento di spesa riflette la volontà dell’amministrazione comunale di garantire la piena operatività del Consiglio comunale e delle commissioni, assicurando la continuità delle attività istituzionali e l’efficienza dei processi decisionali. Il Consiglio comunale di Foggia, infatti, ha intensificato la frequenza delle sedute per affrontare temi di rilevanza per la comunità locale, tra cui questioni urbanistiche, sociali e di bilancio.

L’impegno economico, sebbene significativo, viene giustificato dalla necessità di promuovere una maggiore partecipazione e coinvolgimento dei consiglieri nei processi deliberativi, contribuendo a rafforzare la rappresentanza politica e la gestione delle istanze cittadine. La misura, inoltre, si pone come strumento per incentivare la presenza attiva dei consiglieri, ritenuta fondamentale per il buon funzionamento delle istituzioni locali.

Lo riporta L’Immediato.net.

Nel contesto delle politiche di bilancio, l’amministrazione comunale ha sottolineato l’importanza di mantenere un equilibrio tra le spese correnti e le risorse disponibili, garantendo la sostenibilità finanziaria dell’ente. La decisione di stanziare ulteriori fondi per i gettoni di presenza è stata presa dopo un’attenta valutazione delle esigenze operative del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse e miglioramento dell’efficienza amministrativa.

La delibera rappresenta un passo importante verso una maggiore valorizzazione del ruolo dei consiglieri comunali, riconoscendo l’impegno profuso nell’esercizio delle loro funzioni e nella rappresentanza degli interessi dei cittadini. L’auspicio dell’amministrazione è che questo investimento possa tradursi in un rafforzamento della partecipazione democratica e in una più efficace gestione delle politiche locali.

Infine, il Comune di Foggia ribadisce il proprio impegno nel garantire la massima trasparenza e correttezza nella gestione delle risorse pubbliche, confermando la volontà di rendere accessibili ai cittadini tutte le informazioni relative agli atti amministrativi e agli impegni di spesa. La pubblicazione online del provvedimento consentirà a chiunque di visionare i dettagli del nuovo stanziamento e di monitorare l’operato dell’ente in un’ottica di apertura e condivisione con la comunità locale.