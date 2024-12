Manfredonia, 20 dicembre 2024 – Con recente provvedimento, la Giunta Comunale di Manfredonia ha approvato con votazione unanime una delibera che modifica i coefficienti di occupazione del suolo pubblico per i pubblici esercizi. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della revisione del Canone Unico Patrimoniale (CUP), disciplinato dalla legge 160/2019, e mira a favorire la crescita economica e la competitività delle attività locali.

Un Passo Verso una Maggiore Equità e Sostenibilità La decisione, proposta dall’Assessora al Bilancio, Patrimonio e Istruzione, dott.ssa Cecilia Simone, e dall’Assessore allo Sviluppo Economico, dott. Matteo Gentile, risponde alle richieste avanzate dalle associazioni di categoria nel corso di incontri tematici svoltisi il 3 dicembre 2024. La volontà espressa dall’amministrazione è quella di alleggerire il peso del canone per i pubblici esercizi, riconoscendo l’importanza di sostenere e incentivare l’uso del suolo pubblico in maniera continuativa.

Le Modifiche Approvate La delibera prevede:

Una riduzione del 40% sui coefficienti relativi alle occupazioni permanenti del suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi;

Una riduzione del 10% sui coefficienti relativi alle occupazioni temporanee;

L’incentivo all’adozione di concessioni permanenti, garantendo un costo annuale inferiore rispetto alle occupazioni temporanee.

Per bilanciare la riduzione delle entrate derivanti dalle modifiche tariffarie, la Giunta ha deciso di incrementare i coefficienti applicati ai passi carrabili. Tale misura consentirà di mantenere invariato il gettito complessivo delle entrate del CUP.

Un Regolamento Fondamentale per il Tessuto Economico Locale La delibera si inserisce nell’ambito del Regolamento per l’istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale, approvato con deliberazione n. 14 del 14 aprile 2021 dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale. Il regolamento disciplina i valori base e i coefficienti moltiplicatori utilizzati per il calcolo delle tariffe relative all’occupazione di aree pubbliche da parte di diverse tipologie di attività.

Equilibrio tra Sviluppo e Gettito L’amministrazione comunale, con questa decisione, ha inteso rispondere alle esigenze del settore produttivo locale, incentivando la stabilità e la continuità delle attività economiche, senza compromettere le entrate destinate ai servizi pubblici.

Immediata Esecutività Data l’urgenza di procedere con l’applicazione delle nuove tariffe per l’anno in corso, la Giunta ha dichiarato l’immediata eseguibilità della delibera ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.