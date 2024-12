Gli Stati Uniti osserveranno una giornata di lutto nazionale il 9 gennaio per commemorare l’ex presidente Jimmy Carter, morto domenica all’età di 100 anni.

La Casa Bianca ha dato l’annuncio ufficiale. “Invito il popolo americano a riunirsi nei luoghi di culto per onorare la memoria del presidente James Earl Carter Jr. e chiedo a chiunque condivida il nostro dolore di unirsi a questa commemorazione solenne”, ha dichiarato il presidente uscente Joe Biden in un decreto pubblicato online.

Carter, il 39° presidente degli Stati Uniti, ha incarnato i valori con cui era cresciuto nei campi di arachidi della Georgia: lavoro duro, senso del dovere, fede, dignità ed eguaglianza. Celebre per aver mediato nel 1978 lo storico accordo tra Egitto e Israele e insignito del Nobel per la Pace nel 2002, è morto nella sua casa in Georgia, dove aveva trascorso gli ultimi due anni sotto cure palliative. La sua lunga vita è stata segnata dalla perdita della moglie Rosalynn, a cui aveva detto addio lo scorso novembre nella chiesetta battista di Plains, dove per anni avevano accolto fedeli e ospiti.

Joe Biden, ordinando funerali di Stato a Washington, ha dichiarato: “Con la scomparsa di Jimmy Carter, l’America e il mondo perdono un leader straordinario. È stato un uomo di carattere, coraggio, speranza e ottimismo, un esempio di integrità e umiltà che ci ha mostrato cosa significa essere un grande paese.”

Anche Donald Trump ha espresso il suo cordoglio: “Abbiamo tutti un debito di gratitudine nei confronti di Jimmy Carter. Servire come presidente è un’esperienza unica, e solo chi ha vissuto questa responsabilità può capire la grandezza del suo impegno.”

Barack e Michelle Obama lo hanno definito “un uomo straordinario”, ricordando il suo contributo dagli accordi di Camp David alla nomina di Ruth Bader Ginsburg e il suo impegno pionieristico sul cambiamento climatico. “Carter credeva in valori più importanti della rielezione, come l’integrità e il rispetto,” ha affermato Obama.

Bill e Hillary Clinton hanno sottolineato come Carter abbia dedicato la sua vita al servizio degli altri: “Guidato dalla fede, ha lavorato senza sosta per un mondo migliore e più giusto.”

Entrato alla Casa Bianca nel 1977 come governatore della Georgia, Carter ha affrontato un mandato complesso, segnato da crisi interne ed esterne, come la crisi degli ostaggi in Iran. La percezione di una gestione inefficace di queste emergenze ha portato alla sua sconfitta elettorale nel 1980. Tuttavia, il giudizio storico su Carter è migliorato con il tempo, grazie al suo impegno post-presidenziale per la filantropia e la diplomazia.

Nato nel 1924 a Plains, in Georgia, Carter proveniva da una famiglia modesta: il padre era un coltivatore di arachidi e la madre un’infermiera che sfidava le norme razziali per aiutare le donne afroamericane. Primo della sua famiglia a diplomarsi, aveva due migliori amici afroamericani nonostante frequentasse una scuola per soli bianchi.

La sua presidenza fu caratterizzata da sfide difficili, come la crisi energetica del 1979, quando le file alle pompe di benzina portarono al celebre “discorso del malessere”. In politica estera, dopo i successi di Camp David e del trattato Salt II, Carter dovette affrontare il ritorno della Guerra Fredda con l’invasione sovietica dell’Afghanistan e la crisi degli ostaggi in Iran.

Dopo aver lasciato la Casa Bianca, Carter si dedicò al Carter Center, promuovendo la pace e la giustizia. Negli ultimi anni, nonostante una diagnosi di tumore al cervello, ha continuato a costruire case per i poveri e a insegnare religione nella sua comunità. Le sue lezioni, un mix di riflessioni sul Vangelo e sulla diplomazia, attiravano centinaia di persone, offrendo un messaggio di speranza in un’epoca di divisioni politiche.

