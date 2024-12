Bari, 20 novembre 2024 – La Sezione Giurisdizionale per la Puglia della Corte dei Conti ha emesso una sentenza di condanna nei confronti di Rocco Lavilla, ex Ispettore Superiore della Polizia di Stato, per danno erariale derivante da condotte illecite accertate nel 2018.

La Procura regionale ha avviato il procedimento sulla base di una segnalazione pervenuta dalla Questura di Foggia il 19 ottobre 2020. Lavilla è stato ritenuto responsabile di peculato, abuso d’ufficio e falsità ideologica, reati che hanno portato alla sua condanna penale definitiva. Secondo l’accusa, l’ex ispettore si sarebbe appropriato di armi destinate alla rottamazione, rivendendole successivamente o occultandone la detenzione con false annotazioni nei sistemi informatici della Polizia (banca dati SDI).

Lavilla è stato condannato con sentenza n.30/2021 del Tribunale di Foggia, divenuta irrevocabile il 22 giugno 2021, a due anni di reclusione e cinque anni di interdizione dai pubblici uffici. La sanzione accessoria è stata successivamente ridotta a un anno, nove mesi e dieci giorni con ordinanza del 15 novembre 2021.

Parallelamente al giudizio penale, Lavilla è stato sospeso cautelativamente dal servizio con decreto del Questore di Foggia il 17 marzo 2021. La sospensione disciplinare definitiva di sei mesi è stata disposta il 6 aprile 2021.

Nel dettaglio, Lavilla è stato accusato di: appropriazione e rivendita di un’arma destinata alla rottamazione. Appropriazione di una pistola e quattro fucili, alcuni di rilevanza storica, alterando i documenti ufficiali per occultare il reato. Acquisto illecito di una pistola da una ex guardia giurata, nonostante un divieto prefettizio di detenzione. Sebbene le armi sottratte siano state restituite, una carabina è risultata venduta a terzi.

La Procura regionale ha quantificato il danno all’immagine della Polizia di Stato in 7.000 euro, determinato equitativamente in base al valore culturale delle armi coinvolte. Tuttavia, la Corte ha ridimensionato l’importo a 1.000 euro, ritenendo sproporzionata la richiesta iniziale e valutando l’assenza di clamore mediatico e la condotta collaborativa di Lavilla.

La Corte ha evidenziato che il danno erariale per lesione dell’immagine della Pubblica Amministrazione è indipendente dalla divulgazione del fatto sui media. La gravita delle condotte, la posizione di rilievo di Lavilla e il contesto lavorativo sono stati elementi chiave nella valutazione del danno.