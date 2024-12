Foggia, grave incidente stradale all'incrocio tra via Candelaro e via Lucera

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di oggi all’incrocio tra via Candelaro e via Lucera, coinvolgendo uno scooter Yamaha e una Fiat 500. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Foggia per i rilievi del caso. Secondo le prime informazioni, il conducente dello scooter e una passeggera della Fiat 500 sono rimasti feriti nell’impatto. Al momento non si conoscono le condizioni precise dei feriti, ma entrambi sono stati trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità. La scena dello scontro ha mostrato evidenti danni a entrambi i veicoli, con lo scooter ridotto in pezzi sull’asfalto. L’area è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici.

Gli agenti stanno cercando di ricostruire le cause dell’incidente, che potrebbe essere stato favorito dalla scarsa visibilità o da una mancata precedenza. Si invitano gli automobilisti a prestare attenzione e a scegliere percorsi alternativi fino al ripristino della viabilità.