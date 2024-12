Foggia: grave incidente su Viale di Vittorio, centauro in ospedale

Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri su viale di Vittorio a Foggia, coinvolgendo una Ford e una motocicletta. L’impatto, avvenuto in circostanze ancora da chiarire, ha richiesto l’immediato intervento dei soccorritori del 118, che hanno trasportato il motociclista in pronto soccorso. Al momento non sono note le condizioni del centauro.

L’incidente ha causato disagi alla circolazione, con la Polizia Locale intervenuta sul posto per effettuare i rilievi necessari e regolare il traffico. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto e la moto sarebbero entrate in collisione in un punto nevralgico della strada, noto per l’intenso flusso veicolare, soprattutto nelle ore di punta.

Le dinamiche precise dell’incidente sono attualmente oggetto di indagine da parte delle forze dell’ordine.