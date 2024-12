FOGGIA – Istituire un premio per il “Foggiano dell’Anno” potrebbe rappresentare una spinta decisiva per rafforzare il senso di comunità e valorizzare le eccellenze locali. È questa la proposta lanciata dal movimento politico “Cambia-Con Angiola” attraverso un comunicato firmato dal segretario provinciale e consigliere comunale Nunzio Angiola e dal dirigente Alessandro Stelluto.

“Un riconoscimento che celebri uomini, donne, gruppi o idee che hanno lasciato un’impronta significativa nella vita cittadina può agire come potente motore di ispirazione – spiegano i due esponenti – e contribuire a stimolare un maggiore impegno civico.”

Valorizzare il territorio

Secondo Angiola e Stelluto, l’istituzione di questo premio potrebbe non solo rafforzare l’orgoglio collettivo, ma anche migliorare l’immagine di Foggia a livello provinciale, regionale e nazionale. “Celebrare storie di successo e momenti significativi aiuta a consolidare il senso di appartenenza e coesione sociale, un aspetto cruciale per una città come Foggia che affronta sfide e divisioni interne.”

I due rappresentanti di “Cambia” sottolineano anche l’importanza degli eventi pubblici legati alla premiazione. “Le cerimonie diventerebbero occasioni per favorire l’incontro tra generazioni e gruppi sociali, incentivando l’integrazione e lo scambio di idee.”

Proposte per il 2024

Il movimento ha già individuato alcuni nomi meritevoli per il 2024, tra cui:

Le vittime di viale Giotto

I quattro giovani tifosi del Foggia deceduti in un incidente (Samuel, Michele, Gaetano e Samuele)

Il vigile del fuoco Antonio Ciccorelli, scomparso durante un’operazione di soccorso

Il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo

L’arcivescovo Mons. Giorgio Ferretti

Il procuratore Ludovico Vaccaro

Il campione olimpico Luigi Samele

Verso il voto cittadino

La proposta prevede che una commissione comunale selezioni una rosa di 10-15 candidati, sottoponendo poi la decisione finale al voto online dei cittadini foggiani tramite la piattaforma del Comune.

“L’amministrazione comunale si attivi subito – concludono Angiola e Stelluto –. Noi siamo pronti a collaborare per rendere questa iniziativa una realtà concreta e partecipata.”