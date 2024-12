Giubileo: ufficialmente aperte le cinque porte sante del Gargano

Sono state ufficialmente aperte le cinque porte sante del Gargano per celebrare l’anno giubilare. I luoghi scelti per questo importante evento spirituale sono la Cattedrale di Manfredonia, la Basilica Santuario di San Michele Arcangelo a Monte Sant’Angelo, il Santuario di Santa Maria delle Grazie a San Giovanni Rotondo, il Santuario di Maria Santissima della Libera a Rodi Garganico e la Basilica Concattedrale di Vieste.

Durante la cerimonia, Monsignor Franco Moscone ha espresso il suo auspicio per questo anno di grazia: “L’apertura delle porte sante del Gargano rappresenta un’occasione per riscoprire la speranza e promuovere valori come solidarietà, fraternità e pace. Per il nostro territorio, mi auguro che quest’anno giubilare sia anche un momento di rinnovamento nella lotta contro l’illegalità e le mafie, che purtroppo continuano a rappresentare una realtà presente. Spero che le comunità del Gargano trovino il coraggio di rialzarsi e la forza per guardare avanti con fiducia.”

Monsignor Moscone ha poi rivolto un pensiero particolare al tema del lavoro e dello sviluppo economico: “Auspico una vera ripresa economica, basata su condizioni di lavoro dignitose e prive di fenomeni come il caporalato e il lavoro nero. È necessario un impegno collettivo per affrontare queste sfide e concentrarsi su ciò che conta davvero per il bene comune.”

Lo riporta IlSipontino.net.