Manfredonia, 24 dicembre 2024 – Con Decreto Sindacale n. 16 del 23 dicembre 2024, il Sindaco di Manfredonia, Domenico la Marca, ha conferito all’Ing. Lucio Barbaro l’incarico di direzione ad interim del V Settore “Lavori Pubblici e Autorizzazioni Ambientali” del Comune di Manfredonia. L’incarico, che entra in vigore immediatamente, durerà fino all’espletamento delle procedure di selezione necessarie per l’individuazione di un nuovo dirigente tecnico per il settore.

L’Ing. Lucio Barbaro, che già ricopre la direzione del VI Settore “Urbanistica e Sviluppo Sostenibile”, assume temporaneamente anche la gestione del V Settore per garantire la continuità e il buon funzionamento dei servizi comunali. Inoltre, il Decreto conferisce a Barbaro l’incarico ad interim di dirigente amministrativo della Polizia Locale, in attesa di una riorganizzazione complessiva dei Settori e dei Servizi comunali.

Il Decreto, che ha efficacia immediata, si inserisce in un contesto di riorganizzazione amministrativa in seguito alla cessazione del contratto a tempo determinato dell’ex dirigente del V Settore, Ing. Giuseppe Di Tullo, il cui incarico è venuto a scadenza il 22 dicembre 2024.

Il Sindaco ha ricordato che la nomina del dirigente ad interim rientra nelle sue competenze, come previsto dal Decreto Legislativo n. 267/2000, e che il Decreto verrà notificato agli interessati, al Corpo di Polizia Locale e al Nucleo Interno di Valutazione.