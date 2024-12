Manfredonia. In data 20 dicembre 2024, la Giunta Comunale di Manfredonia ha approvato, con una deliberazione unanime, la quantificazione delle somme impignorabili per il primo semestre del 2025, come previsto dal Decreto Legislativo 267/2000 (TUEL). L’incontro si è svolto presso il Palazzo di Città, sotto la presidenza del Sindaco Domenico La Marca, con la partecipazione degli Assessori e del Segretario Comunale Giacomo Scalzulli.

La deliberazione, frutto del lavoro del Dirigente del Quarto Settore Economico Finanziario, stabilisce che le somme necessarie per il pagamento degli stipendi, delle rate di mutuo e per garantire i servizi essenziali ammontano complessivamente a € 17.440.000,30. Queste somme sono destinate a pagamenti vincolati e, pertanto, non possono essere sottoposte ad esecuzione forzata.

Le somme quantificate includono, tra gli altri, i seguenti importi:

€ 3.976.034,08 per gli emolumenti del personale dipendente (compreso gli oneri riflessi) per il periodo di sei mesi;

per gli emolumenti del personale dipendente (compreso gli oneri riflessi) per il periodo di sei mesi; € 1.703.978,48 per le semestralità delle rate di mutuo e interessi sui mutui assunti dal Comune;

per le semestralità delle rate di mutuo e interessi sui mutui assunti dal Comune; € 2.558.000,88 per i servizi di amministrazione generale, e € 5.524.062,67 per i servizi di nettezza urbana;

per i servizi di amministrazione generale, e per i servizi di nettezza urbana; € 482.815,50 per i servizi di istruzione primaria e secondaria e € 2.072.365,39 per i servizi di pubblica illuminazione.

Inoltre, la Giunta ha stabilito che tutte le somme erogate dallo Stato o dalla Regione con specifico vincolo di destinazione, siano anch’esse impignorabili, come previsto dalla normativa vigente.

Importante sottolineare che, per garantire la regolarità dei pagamenti, tutte le somme vincolate saranno gestite utilizzando i fondi specificamente destinati dalla legge o da atti amministrativi superiori. La Giunta ha dato mandato di notificare la delibera al Banco BPM – Tesoreria Comunale, per i successivi adempimenti.

Questa deliberazione è stata approvata anche alla luce delle prescrizioni della Corte dei Conti, che ha approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (PRFP) del Comune di Manfredonia, con deliberazione n. 185/PRSP/2021, ai sensi dell’art. 243-quater, comma 3, TUEL.