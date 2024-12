Manfredonia, 30 dicembre 2024 – La Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) del Tavoliere ha ufficializzato l’esito della gara per l’affidamento del servizio del Centro Antiviolenza dell’Ambito Territoriale di Manfredonia. La procedura, condotta in modalità telematica secondo il Decreto Legislativo 36/2023, ha visto l’aggiudicazione definitiva al Consorzio Opus – Opere Pugliesi di Utilità Sociale, con sede a Foggia, per un importo complessivo di 112.930 euro.

La gara e i partecipanti

L’appalto, con una base d’asta di 115.000 euro, è stato assegnato attraverso una procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Tra i partecipanti, tre le offerte pervenute entro i termini:

Consorzio Matrix (capofila), con sede a Gragnano (NA), in associazione temporanea con Mondo Nuovo;

Il Filo di Arianna Cooperativa Sociale, con sede a San Severo (FG);

Consorzio Opus – Opere Pugliesi di Utilità Sociale, con sede a Foggia.

Motivazioni di esclusione

Due delle offerte presentate non hanno superato la fase di ammissione per irregolarità formali:

Consorzio Matrix: l’operatore economico ha inserito un seriale non conforme rispetto a quello previsto dalla marcatura temporale;

Il Filo di Arianna: la documentazione è stata marcata digitalmente oltre il termine stabilito, precisamente alle ore 16:11:09 del 9 agosto 2024, successivamente alla scadenza delle ore 09:00 dello stesso giorno.

Esito e punteggio finale

Il Consorzio Opus ha ottenuto un punteggio complessivo di 85,08 punti, derivante da 75,08 punti per l’offerta tecnica e 10 punti per l’offerta economica, presentando un ribasso dell’1,8% rispetto alla base d’asta.

Prossimi passi e pubblicazione ufficiale

L’aggiudicazione definitiva è stata pubblicata all’Albo Pretorio online della C.U.C. del Tavoliere e sul portale https://cucdeltavoliere.traspare.com. È possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di Bari entro i termini di legge.

Un servizio cruciale per il territorio. Il Centro Antiviolenza dell’Ambito Territoriale di Manfredonia svolge un ruolo essenziale nel supporto e nella protezione delle vittime di violenza, garantendo assistenza legale, psicologica e sociale. L’affidamento a Consorzio Opus rappresenta un ulteriore passo verso il potenziamento dei servizi di prevenzione e contrasto alla violenza di genere sul territorio.