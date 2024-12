Manfredonia. Lo scorso 18 dicembre 2024, la Giunta Comunale di Manfredonia ha approvato un atto di indirizzo che prevede la costituzione di una “short list” di avvocati, a cui affidare gli incarichi di rappresentanza e difesa legale dell’Amministrazione comunale nei procedimenti giudiziari. La decisione è stata adottata con il parere favorevole dell’Assessore al Contenzioso, Giovanni Mansueto, e ha ottenuto il voto unanime dei membri della Giunta.

Il Comune di Manfredonia, dotato di un’Avvocatura comunale che si occupa degli affari legali interni, intende avvalersi di avvocati esterni per casi eccezionali e complessi, come previsto dal regolamento dell’Avvocatura comunale. L’articolo 8 del regolamento stabilisce che, in determinate situazioni come conflitti di interesse o questioni giuridiche particolarmente complicate, la Giunta Comunale possa affidare incarichi legali a professionisti esterni. La short list consentirà di selezionare avvocati con competenze specifiche in ambito civile, penale, amministrativo e tributario, garantendo una gestione efficiente e conforme alle normative in materia.

Il criterio principale per l’inclusione degli avvocati nella short list sarà l’esperienza e la competenza specifica in ambito giuridico. Inoltre, saranno considerati i seguenti principi:

Rotazione e economicità: Gli incarichi saranno affidati rispettando il principio di rotazione e senza superare i minimi tabellari definiti dal D.M. 147/2022.

Assenza di conflitto d’interesse: Gli avvocati selezionati non dovranno avere incarichi in corso contro il Comune di Manfredonia.

Divieto di cumulo degli incarichi: Non sarà possibile affidare più incarichi a un singolo professionista contemporaneamente, per evitare conflitti di interesse e garantire la trasparenza.

Possibilità di affidamento diretto

Resta ferma la possibilità di affidare incarichi legali in via diretta, anche a professionisti non iscritti alla short list, in casi particolari di alta specializzazione, urgenza o continuità con incarichi precedenti. In questi casi, i compensi saranno comunque limitati ai minimi stabiliti dalla normativa vigente.

Avviso pubblico per la selezione degli avvocati

L’atto di indirizzo stabilisce che il Dirigente del Servizio Contenzioso provveda a redigere un avviso pubblico per la costituzione della short list, definendo le modalità di partecipazione e i requisiti richiesti per l’inclusione. L’iniziativa mira a garantire una gestione efficiente, trasparente e qualificata della difesa legale dell’ente.