Manfredonia. Il Comune di Manfredonia compie un importante passo avanti per il potenziamento dell’offerta turistica e infrastrutturale con l’approvazione della determinazione dirigenziale n. 2262 del 19 dicembre 2024, relativa alla realizzazione di un parcheggio a servizio del Parco Archeologico della Basilica di Siponto.

L’atto, firmato dall’Ing. Giuseppe Di Tullo, Dirigente del Settore V – Lavori Pubblici e Autorizzazioni Ambientali, sancisce l’accertamento di entrata di fondi per un valore complessivo di 1.070.526,41 euro, provenienti dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, nell’ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) Capitanata.

Il progetto per la realizzazione del parcheggio rientra nelle iniziative strategiche previste dal CIS Capitanata, uno strumento di programmazione negoziata promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale. Tale programma mira a colmare gli squilibri economici e infrastrutturali del territorio, accelerando interventi cruciali per lo sviluppo locale.

La realizzazione del parcheggio nei pressi della Basilica di Santa Maria Maggiore di Siponto risponde alla necessità di migliorare l’accessibilità e la fruibilità del sito archeologico, favorendo un incremento dei flussi turistici e contribuendo alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale.

Iter Amministrativo e Finanziamenti

L’intervento, inizialmente approvato con delibera di Giunta n. 34 del 24 febbraio 2017, prevede la costruzione del parcheggio su un’area comunale individuata al Foglio 36, particella 51 del Catasto. La procedura di progettazione e affidamento è stata avviata con determinazione dirigenziale n. 219 del 26 febbraio 2020, affidando a INVITALIA S.p.A. il ruolo di Centrale di Committenza.

L’importo complessivo dell’opera è di 1.189.473,75 euro, già parzialmente finanziato con un’anticipazione di 118.947,34 euro versata dal Ministero della Cultura. La determinazione odierna accerta la somma residua di 1.070.526,41 euro, iscritta nel bilancio 2024 al capitolo 1854 “Fondi europei CIS Capitanata – Parcheggio Basilica Siponto”.

Aggiudicazione e Progettazione

L’appalto per la progettazione e la direzione dei lavori è stato aggiudicato, con determinazione n. 1705 del 29 dicembre 2020, al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) guidato dall’Ing. Antonio Falcone, con un’offerta complessiva di 106.891,96 euro.

L’accertamento delle risorse consente ora di procedere con l’effettiva realizzazione dell’opera, che si prevede possa essere completata entro i termini stabiliti dal cronoprogramma del CIS Capitanata. Il parcheggio rappresenterà un’infrastruttura fondamentale per sostenere l’afflusso turistico verso il sito archeologico, con un impatto positivo sull’economia locale e sulla valorizzazione del territorio.

L’amministrazione comunale di Manfredonia conferma così il proprio impegno nel promuovere interventi strategici che coniugano tutela del patrimonio culturale e sviluppo economico, in linea con le direttive nazionali ed europee per il rilancio del Mezzogiorno.