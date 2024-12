Martina Voce: il racconto della ragazza accoltellata ad Oslo dall'ex

Martina Voce ha finalmente trovato la forza di parlare e raccontare l’incubo vissuto il 20 dicembre, quando è stata brutalmente aggredita dal suo ex fidanzato a Oslo, città dove vive per studio e lavoro.

Il primo a cui ha confidato quei drammatici momenti è stato suo padre, Carlo, che ha ascoltato il racconto della figlia con profonda emozione. “Mi ha colpita con numerose coltellate mentre stavo entrando in negozio”, ha detto Martina, rievocando per la prima volta gli attimi di terrore.

Carlo Voce ha condiviso aggiornamenti sul recupero della figlia: “Da oggi Martina non ha più la tracheotomia. Ha un supporto per aiutarla a parlare senza affaticare le corde vocali e ha anche iniziato a camminare, sempre con un sostegno. Oggi è stata lei a venire incontro a noi in ospedale, accompagnata dalle infermiere. I medici sono impressionati dalla sua capacità di ripresa e fiduciosi riguardo al recupero della mobilità del volto”.

Martina, che ha subito cinque interventi chirurgici, l’ultimo alla mano sinistra gravemente ferita mentre cercava di difendersi, ha raccontato che l’aggressore, Mohit Kumar, un informatico norvegese di 24 anni di origine indiana, l’aveva avvicinata fuori dal negozio dove lavora.

“Era fuori dal negozio quando lui le ha chiesto di accompagnarlo perché doveva parlarle. Martina gli ha risposto che, se aveva bisogno di qualcosa, poteva entrare. Poi è rientrata. È stato in quel momento che lui ha iniziato a colpirla con il coltello, infliggendole almeno 25 colpi”, ha spiegato il padre.

Kumar, ferito durante l’intervento dei colleghi di Martina che sono accorsi per salvarla, è attualmente ricoverato nello stesso ospedale, sotto stretta sorveglianza. Martina sarà ascoltata dalla polizia nei prossimi giorni, mentre l’ex fidanzato è già stato interrogato. Intanto, ieri, i colleghi della giovane si sono recati a farle visita, dimostrando la loro vicinanza in questo momento difficile.

Lo riporta Ansa.