L’anticiclone si impone sulla Puglia, garantendo condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte della regione. Il Gargano, insieme a Daunia, Tavoliere e ai litorali adriatici e ionici, godrà di cieli sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. Sul Salento si prevede qualche nube sparsa nelle prime ore del mattino, mentre lungo il litorale adriatico meridionale potrebbero formarsi banchi di nebbia, in dissolvimento nelle ore centrali. I venti soffieranno deboli dai quadranti sud-occidentali, ruotando verso nord-ovest nel corso della giornata. Il mare si manterrà calmo o poco mosso, con il Canale d’Otranto che tenderà a stabilizzarsi.

Martedì 31 Dicembre – L’ultimo giorno dell’anno sarà dominato dal bel tempo. Il Gargano si sveglierà sotto un cielo limpido e sereno, una situazione che si estenderà su tutta la Puglia, con qualche possibile foschia mattutina lungo i litorali. Le temperature si manterranno gradevoli, con il termometro che toccherà i 2400 metri in quota. Venti deboli ruoteranno dai quadranti sud-occidentali verso quelli nord-orientali, mentre il mare risulterà quasi calmo, creando condizioni ideali per chi ha in programma una passeggiata sul litorale.

Mercoledì 1 Gennaio – Il nuovo anno si aprirà con un sole splendente sul Gargano e sulle aree settentrionali della regione. Tuttavia, attenzione alle prime ore del mattino: nebbie fitte potrebbero ridurre la visibilità, in particolare sulle Murge, sul litorale ionico e sul Salento. Il cielo tornerà limpido con il passare delle ore, regalando un pomeriggio soleggiato. Venti deboli e mare calmo accompagneranno il primo giorno del 2025, con temperature stabili attorno ai 2300 metri di quota.

In sintesi: per chi ha scelto il Gargano per salutare il nuovo anno, il meteo sarà dalla vostra parte. Sole e cielo sereno domineranno le giornate, anche se la prudenza è d’obbligo al mattino a causa delle possibili nebbie.