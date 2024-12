Sfiorato dramma a Manfredonia: carambola veicolo a tre ruote, ferito uomo

Manfredonia – Questa mattina si è verificato un incidente autonomo in via degli Iris, a Manfredonia, che ha visto coinvolto un uomo alla guida di un veicolo a tre ruote. L’incidente non ha coinvolto altri mezzi.

Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 per prestare soccorso al conducente, il quale è stato sottoposto alle prime cure direttamente sulla scena del sinistro. Al momento non si conoscono dettagli sulle condizioni dell’uomo, ma non sembrerebbe in pericolo di vita.

La Polizia Locale di Manfredonia ha raggiunto il luogo dell’incidente per effettuare i rilievi necessari e ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto. Non si esclude che possa trattarsi di una perdita di controllo del mezzo, ma saranno le indagini a fornire ulteriori chiarimenti.

Il traffico nella zona ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell’ordine, ma la situazione è tornata alla normalità nel corso della mattinata.